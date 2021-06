Nicole Cherry este însărcinată: „De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă”

Nicole Cherry este însărcinată cu iubitul eI Florin. Ea a postat o fotografie cu un mesaj emoționant, în care anunță că va fi mamă.

„Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele.

De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea.

Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati”, a scris Nicole Cherry pe Facebook.

În ultimele zile au apărut zvonuri cum că Nicole Cherry ar fi însărcinată. Cântăreața în vârstă de 22 de ani formează un cuplu cu Florin Popa.

George Ghinea, tatăl cântăreței, a mărturisit că își dorește tare mult să devină bunic. Valeriu Gheorghiță a anunţat cât de SEVER va fi al 4-lea val al pandemiei de Covid-19

„Îmi doresc să devin bunic, este ceva normal, orice om își dorește acest lucru, însă nu este momentul acum pentru Nicole. Tot ce s-a spus despre ea, cum că ar fi gravidă, nu este adevărat, momentan”, a declarat George Ghinea pentru impact.ro.

„Ne cunoșteam dinainte. Poate și asta a făcut să nu fie totul atât de surprinzător. Niciodată nu m-am gândit că el o să fie prietenul meu. El îl cunoștea pe tatăl și cumva mă știa și pe mine. Ideea e că s-a întâmplat așa, dintr-o dată. Noi parcă ne știm așa dintotdeauna și mereu vorbeam, doar că nu se concretiza.

El e mai mare decât mine. El are 29 de ani și eu 21 de ani. M-a cunoscut la 16 ani, atunci era o diferență. El zice că mereu a avut ochii pe mine și i-a plăcut așa să mă urmărească. Eu eram foarte indiferentă, nu-mi plăcea.. Bine, îmi și place să fiu inabordabilă câteodată. Să văd efortul mai mare din partea lui”, spunea Nicole Cherry, în urmă cu ceva timp, potrivit Playtech.ro.