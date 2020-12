Interpreta de muzică populară, Nicoleta Voicu, trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Fiul artistei refuză să-i vorbească de aproape un an, iar motivele ar fi ”banale”. Fosta iubită a lui Gheorghe Turda este respinsă de băiat și a vorbit despre suferința prin care trece.

Nicoleta Voicu, respinsă de propriul copil

Celebra artistă a dezvăluit că nu a mai vorbit cu propriul copil de aproape un an de zile. Băiatul ar fi blocat-o pe toate rețelele de socializare și refuză să discute cu ea, din cauza unui incidet minor.

„De aproape un an de zile, fiul meu nu a mai dat niciun semn de viață și avem așa o legătură mamă-copil mai puțin ok”, a mărturisit Nicoleta, la jurnalul de la Antena Stars.

Nicoleta Voicu a dezvăluit că totul a pornit de la un incident banal, care a avut loc în luna februarie. Se pare că interpreta de muzică populară și-ar fi dorit ca de ziua ei să primească un anumit tort, însă pentru că desertul era mult prea scump pentru bugetul pe care fiul ei ar fi dorit să-l investească în acesta, băiatul s-a supărat și a renunțat în a mai vorbi cu mama lui.

,,Lucrurile au fost banale. Chair de ziua mea, de 1 februarie, mi-am exprimat și eu dorința de a avea un tort și lucrurile au degenerat… Ar fi fost cam scump, s-ar fi ajuns la 70 de lei. Eu i-am spus: ”cumpără că ți-l plătesc”, dar…”, a mai spus interpreta de muzică populară.

”A ales să mă blocheze pe toate rețelele de socializare”

Cu toate că artista a încercat în repetate rânduri să ia legătura cu fiul ei, acesta refuză să comunice cu ea.

„Eu am făcut mulți pași ca mamă. I-am trimis mesaj. A ales să mă blocheze pe toate rețelele de socializare, telefonul lui este blocat. Am mers la un loc de muncă unde știam că s-ar putea să-l găsesc. Din păcate, și-a schimbat locul de muncă și nu l-am găsit acolo

Am vrut să merg, însă nu îndrăznesc să sun la ușă că nu știu ce reacție va avea. Am vrut să merg în spatele blocului, să-l văd măcar prin casă, dar m-am gândit c-o să mă răscolească atât de tare încât o să-mi fie și mai dor și mi-am reprimat această dorință. Îmi este foarte greu, pentru că eu știu cât iubesc acest copil”, a adăugat interpreta.

Din nefericire, aceasta nu este singura problemă cu care se confruntă Nicoleta Voicu. În urmă cu câteva luni, bruneta s-a despărțit de Gheorghe Turda într-un mod nu tocmai pașnic. Cei doi și-au adus acuze foarte grave, iar interpreta a dezvăluit detalii neplăcute din relația lor.