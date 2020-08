Iubitul Adrianei Bahmuțeanu, internat în spital. Ce a pățit Nikos Papadopoulos (VIDEO)

Nikos Papadopoulos, iubitul Adrianei Bahmuțeanu a ajuns pe mâna medicilor, din cauza unei enterocolite care i-a dat bătăi de cap. Vestea a fost dată chiar de Adriana, miercuri, în emisiunea "Teo Show" de la Kanal D.

"E la spital are entrocolită Sper sa fie bine. Bine că n-are coronavirus. In ziua de azi nu mai contează că ai cu inima cu ficatul, să n-ai coronavirus, că acolo e nenorocire. Din păcate, a mâncat ceva stricat pe la tersele din Constanța, Mamaia... lui i se întâmplă periodic. Nu știu pe unde mănâncă și ce face, că are de cântat...Cu toată pandemia, oamenii vor să se distreze pe litoral. Merge și mai cântă pe la restaurante și mănâncă pe apucate...Ce să mai petrecem timp împreună, că nu mai aveam...că el e ba pe la spitale, ba pe la cântat, eu intru în campanie electorală...", a declarat Bahmu.

Cum a reușit Adriana Bahmuțeanu să își țină relația secretă o bună perioadă de timp

"Colegii de la fostul trust de presă unde am lucrat mi-au respectat decizia. Le-am spus că nu vreau să zic că sunt cu cutărică până când nu sunt sigură că e relatia potrivită și au înțeles lucrul asta. În al doilea rand, datorită programului pe care îl aveam. Nu cred că a stat vreun fotograf după noi să ne urmărească pentru că Nikos venea târziu de la cântări, eu veneam de la alte evenimente, de la emisiuni...", a mai spus vedeta.

Adriana Bahmuțeanu a mai dezvăluit și că l-a cunoscut pe cântărețul cu care are o relație la o emisiune pe care o prezenta.

Cine este Nikos Papadopoulos, iubitul Adrianei Bahmuțeanu

Nikos Papadopoulos este un cântăreț grec, care a intrat în atenția presei când a fost luat de acasă cu mascații și dus la un centru de carantină, după ce ar fi refuzat să respecte îndrumările primite la graniță.

Bărbatul este un cunoscut artist grec, care s-a stabilit în România, în urmă cu 10 ani. El și Adriana Bahmuțeanu formează acum un cuplu, iar după evenimentele de la Constanța și transportarea în centrul de carantină de la Techirighiol, amândoi au oferit declarații în presă.

Cântărețul grec s-a stabilit în România în urmă cu 10 ani, la Constanțat. Bărbatul s-a îndrăgostit de țara noastră după ce a venit să cânte și a rămas aici. Bărbatul provine din Salonic, Grecia.

Pe parcursul șederii sale în România, s-a bucurat de mult succes pe plan profesional și colaborări muzicale de excepție. Artistul a cântat alături de Loreana, Dan Bittman, Bodo și Marcel Pavel și chiar alături de Romică Țociu. Bărbatul a pus versuri grecești pe piesele celebre de la noi și a descoperit admirația publicului.

Viața lui în România a fost însă și una plină de peripeții. În 2014, artistul a intrat într-un conflict cu patronii unui local din Constanța. După ce Nikos a cântat o perioadă în localul din oraș, proprietarii l-ar fi păgubit de 1.000 de euro. Cânt a încercat să își ceară banii, Papadopoulos ar fi fost amenințat cu moarte, relatează Atitudineaonline.ro.

Recent, cântărețul grec a fost implicat într-un alt scandal. Bărbatul ar fi fost luat cu forța din locuința sa din Constanța și dus la un centru de carantină din Techirghiol, după ce s-a întors în urmă cu cinci zile din Grecia.

Adriana Bahmuțeanu a sărit în apărerea iubitului ei, explicând că este o persoană care respectă legea și mai mult decât atât, o persoană cardiacă. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a ținut să menționeze și că iubitul ei grec nu vorbește foarte bine limba română și ca probabil nici nu a înțeles ce i s-a spus.