Andreea Bălan și George Burcea au format o familie până acum aproximativ opt luni, iar împreună au două fete. Vestea divorțului a venit ca un trăsnet la începutul acestui an, însă deși timpul a trecut și blondina pare că ar fi depășit momentul, detalii inedite continuă să iasă la iveală. Actorul ar fi urmat să o acuze pe artistă de infidelitate, însă aceasta neagă vehement acuzațiile fostului partener.

Potrivit Spynews.ro, George Burcea ar fi insinuat că Andreea nu ar fi fost tocmai fiedlă pe durata mariajului lor, însă cântăreața neagă vehement toate acuzațiile și se apară susținând că fost partener nu vrea decât să îi păteze imaginea. Totul ar fi pornit de la zvonurile potrivit cărora Burcea ar fi urmat să se folosească de actuala relație a cântăreței, cu Tiberiu Argint, în instanță pentru a susține că vedeta ar fi călcat strâmb. Jurata de la „Te cunosc de undeva” neagă însă acuzațiile aduse și susține că doar soțului George Burcea i-a fost fidelă, ci în toate poveștile de dragoste pe care le-a trăit.

Andreea Bălan neagă acuzațiile aduse de către George Burcea și susține că a fost întotdeauna fidelă

Vedeta a explicat pentru sursa citată anterior că niciodată nu l-a înselat pe viitorul ei fost soț. Mai mult decât atât, Andreea susține că nu a înșelat nici un alt partener din viața ei, iar detaliile mai puțin plăcute din interiorul mariajului cu actorul George Burcea au fost păstrate între ei, ca cele două fete pe care le au împreună să nu fie afectate.

„Eu în toate relațiile mele am fost fidelă. Și în această relație cu tatăl copiilor mei, eu am fost fidelă. Mi se pare foarte urât că vrea să îmi discrediteze imaginea insinuând că aș fi fost infidelă. Noi suntem despărțiți de 8 luni de zile și fiecare este liber să facă ce vrea. E foarte urât ce face. Eu absolut în toate relațiile mele am fost fidelă. Niciodată nu s-a pus problema de așa ceva (...) Eu am fost o doamnă și nu am declarat mai nimic despre despărțirea noastră, tocmai ca să protejez fetele și să nu afle ele toate dedesubturile dintre noi. Dar nu îmi place să se insinueze ceva ce nu este adevărat, deci, evident, ies și spun care este adevărul”, a declarat Andreea Bălan pentru Spynews.ro.

Cântăreața nu își poate duce fetele în vacanță fără acordul soțului, de care momentan nu ar fi putut să mai dea

Andreea a povestit pe contul personal de Facebook o experiență mai puțin plăcută ce a venit în urma procesului de divorț. Vedeta de la Antena 1 ar fi dorit să plece cu cele două fete și cu mama ei în vacanță, însă are nevoie de acordul tatălui pentru a le scoate pe micuțe din țară așa cum este legal.

„Dragii mei,

Avand in vedere aparitia unor articole tendentioase in presa care imi tulbura viata de familie, articole menite sa amplifice divortul meu si sa ma discrediteze in opinia publica, ma simt nevoita sa vin cu urmatoarele precizari:

Nu de putine ori in cariera mea de peste 20 de ani, am fost atacata pe nedrept si a trebuit sa ma apar.

Armura mea a fost intodeauna adevarul si voi continua sa va spun direct si sincer prin ce trec pastrand discretia necesara protectiei fetelor mele.

Acum 6 zile am primit cadou de la o agentie de voiaj o vacanta de 7 zile (22 august - 29 august) in Grecia pentru mine, Ella, Clara si mama mea.

Pentru a parasi tara impreuna cu fetele mele, asa cum este legal, aveam nevoie de o imputernicire notariala din partea tatalui lor.

L-am contactat telefonic pe tatal copiilor, insa la telefon mi-a raspuns un prieten, care mi-a spus ca se afla la filmarea unei emisiuni si ca este imposibil de contactat pana la jumatatea lunii septembrie.

Am luat legatura telefonica cu producatorii emisiunii respective, pentru a-i intreba daca exista posibilitatea ca un notar pubilc sa ajunga la locul filmarii pentru semnarea actelor.

Mi s-a comunicat, tot telefonic, ca aceasta posibilitate nu exista intrucat concurentii se afla in izolare stricta si nu au acces la nicio cale de comunicare.

In nicio clipa nu am sugerat sau dat de inteles ca-mi doresc inlaturarea lui din emisiunea respectiva sau orice alt proiect.

Din contra, ma bucur pentru realizarile lui, avand in vedere ca si el are resonsabilitati egale fata de copiii nostri.

Am inteles situatia si din experienta stiu cum functioneaza aceste emisiuni.

Astfel am refuzat vacanta primita in Grecia si am optat pentru un sejur pe litoral in Romania saptamana viitoare cu copiii mei.

Avand in vedere ca mi-am trait mereu viata dupa principii solide si morale, sunt sigura ca si de aceasta data, adevarul va iesi la iveala.

Va pup”, a scris Andreea Bălan pe contul personal de Facebook, în urmă cu puțin timp.