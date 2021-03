Numele special pe care Gina Pistol și Smiley l-au ales pentru fetița lor. De unde s-au inspirat

Smiley și Gina Pistol trăiesc cele mai intense momente din viața lor. Cele două vedete au devenit de curând părinții unei fetițe minunate și recent au dezvăluit și numele special pe care l-au ales pentru ea.

Fetița poartă numele de Josephine Ana Maria, Maria fiind numele de familie al cântărețului.

Josephine înseamnă „Yahweh (Dumnezeu) va răsplăti” (aceasta este traducerea lui Josephine din limba ebraică). Istoria numelui Josephine are rădăcini evreiești. Este forma feminină a numelui de sex masculin Joseph (Joseph) – forma franceză a numelui Iosif. Numele Iosif a venit din numele ebraic. (Yosef), adică „Yahweh va răsplăti”. În conformitate cu interpretarea numelui trasaturi principale pentru Josephine sunt: sociabilitate – sensibilitate – intuiție – sănătate.

Gina Pistol a publicat pe Instagram, la Insta stories, un scurt videio cu fetița din momentul în care aceasta se afla încă în burtică. Până în acest moment, cei doi nu au publicat nicio poză cu fetița după naștere.

„Ne-am îndrăgostit iremediabil de primul ei zâmbet”, a scris Gina în dreptul postării de pe InstaStory.

Smiley este în culmea fericirii de când a devenit tătic.

Celebrul cântăreț a povestit cum au decurs primele zile de când a apărut minunea de fetiță în viața lor.

„Sunt fix în camera fetiței, care arată foarte bine. Nu prea o lăsăm singură deocamdată, doarme cu noi. Nu doarme cu noi în pat. Mai e un pătuț lângă patul nostru. Mai avem un pătuț și în camera ei. E cuminte, liniștită. În afară de momentele în care are gaze sau îi e foame. Seamănă cu Gina. Suntem extrem de bucuroși, e o fericire pe care nu am am trăit o niciodată în viața noastră. Lucrăm bine în echipă, ne trezim împreună, facem tot împreună. Gina și-a revenit foarte bine. Fetița noastră este perfectă, minunată, e o minune pentru noi. Sunt o grămadă de sentimente noi pentru mine, pentru Gina, ne bucurăm că trăim această poveste frumoasă. Și atunci când te trezești la 4 dimineața o faci cu cel mai mare drag, e o plăcere. În momentul când se naște copilul tău îți dai seama că până în acel moment nu ai iubit pe nimeni”, a declarat Smiley, în cadrul emisiunii „La Măruță”, de pe Pro TV.