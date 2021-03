Numeroasele probleme de sănătate se confrunta Cornelia Catanga. Ce a răpus-o la doar 63 de ani

Este doliu în lumea muzicii din România. Cântăreaţă Cornelia Catanga a murit la doar 63 de ani, vineri dimineață. Cunoscuta cântăreață de muzică lăutărească se afla sub supravegherea medicilor de la Spitalul Universitar din Capitală. Ea a suferit însă un stop cardio-respirator, care a răpus-o, împreună cu infecţia de COVID-19.

Cornelia Catanga avea numai 63 de ani. Născută la Zeletin, în judeţul Buzău, ea a învăţat de mică să cânte la acordeon. Catanga a fost descoperită la numai 11 ani de cunoscuta interpretă Doina Badea, care ulterior a luat-o cu ea în concerte.

Catanga nu este singurul muzician român care a fost internet în ultimele săptămâni cu virusul SARS-COV-2. Şi Nelu Ploieşteanu sau Gabi Lunca au probleme de sănătate din cauza infecţiilor cu COVID-19.

Ce probleme de sănătate avea Cornelia Catanga

Artista era infectată cu COVID-19 și era internată de câteva zile la Spitalul Universitar din Capitală. Din păcate, vineri dimineață, pe fondul virozei și a unor probleme cardiace mai vechi, Catanga a suferit un stop cardio-respirator care i-a fost fatal.

Vedeta a fost la un pas de moarte și cu doi ani în urmă, la începutul anului 2019. Atunci a suferit un stop cardiac, însă mediciii au reușit să o resusciteze și i-au montat un stent la inimă.

„Am fost la un pas de moarte, dar m-a iubit Dumnezeu. M-a mai lăsat pentru că le-am făcut mult bine oamenilor, am un suflet bun. În spital m-am speriat de toată aparatura aia, mi-a fost foarte frică. Le mulţumesc tuturor celor care m-au readus la viaţă. Din păcate, vreo două luni trebuie să stau departe de scenă. Pierd nişte contracte, rămân fără bani, am nevoie şi de tratament, nu ştiu ce voi face. Zilnic trebuie să iau o anume pastilă pentru inimă. Stentul pe care mi l-au pus, un dispozitiv care ajută la circulaţia normală a sângelui, este foarte bun, mă ajută să respir mai bine. Ce mi-aş dori e să pot dormi, căci am grave insomnii. Mă tot gândesc prin ce am trecut”, a declarat artista pentru Click .

Cornelia Catanga se lupta cu depresia

Dincolo de probleme cardiace, Cornelia Catanga a slăbit în jur de 27 de kilograme şi s-a confruntat cu o depresie cruntă.

„Am slăbit 27 de kilograme în doar cinci luni, din luna decembrie. Nu am ţinut nici o dietă anume, totul este din cauza stresului şi a supărării că fiul meu a plecat în America, la viitoarea lui soţie. I-am zis că dacă nu se întoarce în timpul ăsta o să mă găsească moartă“, a mai mărturisit aceasta pentru sursa citată.

Artista avea și probleme oftalmologice

În 2013, Cornelia Catanga declara că se afla în pragul depresiei, din cauza problemelor de vedere. Vedeta nu mai vedea cu ochiul drept deloc, iar cu cel stâng abia mai distingea ceva.

“Trec printr-o perioadă grea a vieţii mele. Am suferit trei operaţii la ochiul drept şi a patra iese din discuţie, nu mai am de ce să o fac, pentru că nu mai văd deloc cu ochiul drept. Am ajuns să nu-mi mai recunosc nici prietenii sau cunoştinţele. Dacă nu vine cineva lângă mine, aproape, să-mi spună cine este, nici nu-l recunosc”, a povestit Cornelia atunci.

Se pare că după infarctul din 2019, problemele de vederea ale Corneliei Catanga s-a înrăutățit și mai mult.



Cornelia Catanga a suferit mult din cauza neînțelegerilor cu partenerul de viață

Sănătatea deja șubredă a Corneliei Catanga a fost agravată și de neînțelegerile pe care artista le avea cu Aurel Pădureanu. Deși formau un cuplu de mai bine de 33 de ani, cei doi au anunțat la începutul anului 2020 că s-au despărțit. Separarea s-a produs în aprile, însă vestea a fost confirmată abia în septembrie.

Cornelia Catanga și Aurel Pădureanu locuiau împreună, chiar dacă nu mai formau un cuplu

Cântăreața a dezvăluit și că a decis că nu e nevoie ca niciunul dintre ei să plece din locuința pe care o împărțeau, că e loc pentru toată lumea și că este mai bine să se mute la etaje diferite și să se evite în spațiile comune.

“Din aprilie, eu și Pădureanu suntem despărțiți. A fost un motiv foarte bine întemeiat, cunoscut. De comun acord, stăm în aceeași casă. El stă la etajul 1, iar eu stau la etajul 2. Mâncăm separat, eu mănânc cu copiii, nora mea îl servește.Vreau să vă spun că am avut o căsnicie fericită. În afara faptului că el are doi copii din prima căsnicie, cei 33 de ani petrecuți împreună au fost o frumusețe. M-am certat, ca fiecare. Dacă spune cineva că nu se ceartă într-o relație, nu există așa ceva”, a declarat Catanga.

Catanga și Pădureanu și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu abia în octombrie 2014, după 27 de ani de dragoste, însă, superstițioasa vedeta a mărturisit că și-a dat seama că acest lucru le-a făcut mai mult rău decât bine.