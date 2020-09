O actriță de la Hollywood a trecut prin clipe de coșmar. Mai exact, vedeta a fost nevoită să interpreteze în scena unui film celebru un rol care nu i-a făcut deloc plăcere.

Ce actriță de la Hollywood a înotat într-o piscină plină de cadavre reale, în scena unui film celebru?

Cine a spus că actoria este o meserie ușoară, s-a înșalat amarnic. De-a lungul carierei lor, mulți actori profesioniști au făcut mari sacrificii în industria cinematografică pentru a le da veridicitate filmelor în care joacă. La fel s-a întâmplat și în cazul unei actrițe de la Hollywood care a fost obligată să înoate într-o piscină plină cu cadavre reale, notează publicația Cheat Sheet.

Faimoasa actriță, JoBeth Williams, a interpretat rolul lui Diane Freeling, în filmul horror „Poltergeist”, acesta fiind considerat unul dintre cele mai bune din seria cu aceeași nume. În cadrul unei scene, actrița de la Hollywood a înotat într-o piscină dezgustătoare, plină de oase umane și cranii.

Potrivit presei străine, JoBeth Williams, a mărturisit că în timpul reprezentației, atât ea, cât și restul staff-ului au crezut că în apă se află de fapt niște cadavre din plastic, când au aflat că, de fapt, erau cadavre reale, au trăit un adevărat șoc.

„A trebuit să intru într-un rezervor imens, în care era mult noroi și schelete - despre care credeam că sunt din plastic, însă am aflat mai târziu că erau cadavre reale. A fost un adevărat coșmar", a dezvăluit JoBeth Williams, în urmă cu ceva timp.

”Toată lumea s-a speriat când a aflat”

Și de parcă nu era de ajuns, actrița de la Hollywood a precizat că scena pe care a jucat-o într-un rezervor plin de cadavre reale a durat cinci zile.

„Am fost în noroi în fiecare zi timp de patru sau cinci zile, cu schelete în jurul meu. În inocența și naivitatea mea, am presupus că acestea nu erau schelete reale. Am presupus că erau niște schelete din cauciu sau plastic. Am aflat, ulterior, la fel ca întreaga echipă, că erau, de fapt, cadavre reale, pentru că era mult mai scump să faci schelete false din cauciuc. Și toată lumea s-a speriat când a aflat”, a mai spus actrița de la Hollywood, conform AntenaStars.ro.

