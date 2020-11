O nouă aroganță marca Victoraș Micula. S-a filmat în timp ce își spală roțile bolidului de lux cu șampanie scumpă și le șerge cu mască de protecție (VIDEO)

O nouă aroganţă marca Victoraş Micula! Într-un filmuleţ postat pe reţelele sociale, fiul afaceristului Viorel Micula s-a filmat în timp ce își spală roțile bolidului de lux pe care îl conduce cu ... şampanie. Şi pentru ca tacâmul să fie complet, la final, Victoraș îşi scoate masca din buzunar și șterge roata.

În fimulețul de pe TikTok, beizadeaua face experimente cu șampanii scumpe pentru a vedea care curăță mai bine jantele SUV-ului său de lux.

„Am avut o curiozitate, care dintre cele două şampanii (Moet Chandon şi Cristal) spală mai bine roţile de la Lamboghini".

Inregistrarea a fost stearsa de pe contul TikTok, dar este in continuare pe contul de Instagram.

Victor Micula își vede liniștit de viață, în Elveția, deși este urmărit penal după ce ajutat de patru polițiști din Oradea s-ar fi îmbrăcat în uniformă de poliţist şi ar participat la o percheziție. Mai mult, polițiștii i-ar fi dat acces la bazele de date ale MAI.

