Oana Lis, primele declarații după moartea tatălui. Cum a reușit să-l ierte pe părintele care a abuzat-o în copilărie

Tătăl Oanei Lis s-a stins din viață marți. În aceste momente, vedeta este încercată de sentimente contradictorii, pentru că deși a pierdut singurul părinte pe care îl mai avea, nu poate uita traumele la care acesta a supus-o în copilărie.

Oana Lis a găsit puterea să transmită, prin intermediul unui mesaj pe Facebook, faptul că l-a iertat pe tatăl ei pentru tot ceea ce i-a făcut acesta în viață și pentru toate greșelile pe care le-a avut față de ea.

„Azi am aflat că a murit taică-meu, în Spania. Nu avem o istorie plăcută împreună, mai mult suferințe, sticle în cap lu’ mama, bătăi, vorbe grele și multe altele mai nașpa etc. Nu aveam o relație în prezent, dar e omul care mi-a dat viață și azi îl iert pentru tot ce mi-a greșit în viața asta. Ciudat cum am aflat de la prietenii de pe Facebook, nu de la preotul care se ocupă de înmormântarea lui și de bunurile, asigurarea și bănuții rămași. Dumnezeu să-l ierte! Nu știu maică-mea dacă a apucat să-l ierte…când a murit avea 2 semne pe creier la RMN de la bătăi”, a fost mesajul postat ieri, de Oana Lis.

Oana Lis a fost abuzată sexual în copilărie

Blondina a povestit în urmă cu mai mulți ani că a fost abuzată sexual de tatăl ei încă de la o vârstă fragedă și nu de puține ori s-a gândit la suicid.

„Familiei mele i-a fost greu să accepte. Cum să vă gândiţi că cineva ar putea să inventeze aşa ceva. L-am iertat. Am trecut de la ură, la furie, dorinţă de răzbunare. L-am ales pe Viorel pentru că mi-a oferit siguranţă. Tata nu doar că m-a violat, îmi spunea că el o să mă iubească toată viaţa. Era gelos dacă ieşeam cu cineva. La 14 ani mi-a cumpărat un vibrator. Pe vremea aceea, nici nu existau în România. Am avut gânduri de suicid.

Cred că făceam cancer, o boală gravă autoimună, nu mai puteam să ţin în mine. Am vrut să mă răzbun pe tatăl meu, am vrut să sufere şi el. Am stat de vorbă cu un duhovnic, i-am povestit şi mătuşii mele. Sunt stăpâna vieţii mele, acest psihopat nu mai are putere asupra mea. Încă merg la terapie, încă lucrez cu mine. Şi ăsta e un pas spre vindecare, să vin să vorbesc aici, cu tine. Sunt dependentă de afecţiune, de atenţie, de iubire”, a povestit Oana Lis, potrivit cancan.ro.