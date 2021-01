Oana Radu, la un pas să fie părăsită de soț. Ce făcea artista în baie, fără știrea nimănui

Oana Radu a fost la un pas să fie părăsită de soț. Cântăreața își menține cu greu silueta, iar partenerul ei de viață, Cătălin Dobrescu, care este antrenor de fitness, este foarte strict în ceea ce privește regimul ei.

Totuși, cu ceva timp în urmă, artista a căzut din nou în capcana caloriilor. Ca să scape de vigilentul ei soț, ea a început să mănânce în baie, ceea ce l-a supărat la culme pe bărbat care a vrut să o părăsească.

”Am început să mănânc în baie, asta până când Cătălin a început să mă cântărească zilnic şi să vadă că mă îngraş. Îi spuneam că am reţinut apă, minciuni. Până într-o zi, când am avut o discuţie serioasă cu el şi aproape că a vrut să plece. A considerat că din cauza viciilor mele nu mai putem fi împreună. El mi-a spus clar că îşi doreşte de la mine să schimb asta Mi-a zis că o să plece şi şi-a făcut bagajele. Atunci a fost momentul în care mi-am dorit să slăbesc”, a mărturisit Oana Radu, scrie okmagazine.ro.

Artista și-a dat seama că dependenței ei pentru mâncare ar putea să-i distrugă căsnicia, motiv pentru care a promis să nu mai exagereze.

”Am realizat că din viaţa noastră oamenii pot pleca oricând, pot pleca fără ca noi să ştim sau fără ca noi să preconizăm că o să se întâmple. N-am dormit toată noaptea. Am stat în sufragerie şi am plâns. El s-a trezit şi a văzut că am ochii plânşi şi i-am zis că am mâncat pe furiş şi că din acel moment o să mă lupt să slăbesc şi să arăt bine pentru mine. Atunci mi-a promis că nu o să plece. Din momentul ăla nu a mai existat mâncare. Mi-am dat seama cât de important este el pentru mine”, a mai spus artista.

Povestea de dragoste dintre Oana Radu și Cătălin Dobrescu

Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Cătălin era antrenorul ei de fitness, iar sportul i-a ajutat foarte mult să se apropie și acum artista este mai fericită ca oricând, scrie spynews.ro.Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

"Când am spus că nu suntem împreună, nu eram împreună, dar asta nu înseamnă că sentimentele trebuiau spuse la televizor. Noi am ieșit toată viața, cu el a fost prima oară când am făcut sport cu adevărat. Ne vedeam zilnic, dar ceea ce ne-a unit a fost faptul că m-au uimit oamenii care slăbeau. Faptul că am lansat dieta ne-a unit cel mai tare. El a făcut primul pas, primul sărut a fost în mașină. Noi ne ciondăneam și înainte, când eram prieteni, dar discuțiile în contradictoriu sunt legate de stilul meu de viață și de dietă. Eu am dus o viață destul de leneșă.", a declarat Oana Radu.