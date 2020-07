Oana Radu se căsătorește în curând cu Catălin Dobrescu, antrenorul ei de fitness. Cei doi au decis când va avea loc ceremonia și cum va arăta aceasta.Cântăreața și logodnicul ei au fost invitați joi, în platoul emisiunii Teo Show de la Kanal D și au vorbit despre viitorul relației lor.

Cununia civilă a Oanei Radu va avea loc în luna august a acestui an

"M-a cerut, am zis ca da. Ne-am hotărât anul acesta să facem cununia civilă. O să facem în august, la Craiova, într-un loc foarte frumos cu piscina, unde o să fie foarte mulți invitați"

Chiar dacă au o listă lungă de prieteni care și-ar dori să le fie aproape, Oana și Cătălin vor trebui să facă o selecție mai riguroasă, din cauza din cauza restricțiilor impuse de pandemie.

"Încă nu știm exact, așteptăm după 1 august să vedem exact ce se va întâmpla. Are și el o listă, am și eu o listă, și la un moment dat când o să aflăm numărul posibil de invitati, am stabilit împreună că facem lista asta și spunem tu scazi atât, tu scazi atât... Fiind cununie 50 ajung, ne încadrăm..."

Oana Radu nu vrea să devină mămică foarte curând

ȘTIREA ANULUI ÎN SHOWBIZ! ANDREEA BĂLAN ȘI GEORGE BURCEA NU MAI DIVORȚEAZĂ?! CUM A FOST FOTOGRAFIAT ACTORUL

Artista a mai declarat și că nu crede că mariajul este important pentru relația ei, însă este forțată de împrejurări.

"Cred sunt niste pasi pe care toată lumea îi face îngtr-o societate normală, că suntem cumva forțați de împrejurări să facem niște chestii copii, căsătorie: Noi nu suntem oamenii care să țină cont de reguli neapărat,însă ne-am dorit să facem asta", a spus vedeta.

Totuși, cântăreața a spus ferm că nu își dorește copii în viitorul apropiat.

"În momentul de față avem foarte multe proiecte împreună, facem o grămadă de lucruri, dar nu avem asta în plan, dar dacă se va întâmpla, asta e...Dumnezeu știe ce are pregătit", a mărturisit ea.

Povestea de dragoste dintre Oana Radu și Cătălin

Cei doi s-au cunoscut pe vremea când Cătălin era antrenorul ei de fitness, iar sportul i-a ajutat foarte mult să se apropie și acum artista este mai fericită ca oricând, scrie spynews.ro . Cântăreața a fost cerută în căsătorie de antrenorul ei de fitness în luna februarie a acestui an.

"DA pentru toată viața cu tine Cătălin Dobrescu! Te iubesc!”, a scrie ea pe Instagram atunci.

Deși inițial Oana Radu a negat relația dintre ea și Cătălin, ulterior aceasta și-a asumat-o și le-a închis gura celor care au criticat-o pentru relația prematură pe care a început-o la doar două luni de la moartea fostului ei iubit.

„Nu vreau să vorbesc despre un om mort care nu se poate apăra ca să-mi iau eu mie apărarea.[...] Am ieșit din relația cu Alin cu datorii de trei miliarde. Nu mi-a fost atât de fidel cum mi-aș fi dorit să cred”, a povestit Oana Radu, la o emisiune TV. „Alin m-a făcut foarte fericită la început. Relația noastră a fost foarte frumoasă la început, s-a transformat apoi. N-a fost un om rău, n-a fost un tiran, dar au fost multe lucruri care pe mine m-au rănit.”