Oana Roman a amenințat că o va da în judecată pe Oana Zăvoranu. Ce a făcut fosta soție a lui Pepe

Scandalul dintre Oana Zăvoranu și Oana Roman ia o nouă amploare. Cele două vedete și-au adresat cuvinte jignitoare. Oana Zăvoranu este de părere că soția lui Marius Elisei face parte din categoria vedetelor care fac bani pe spatele copiilor lor.

Oana Roman, mesaj tranșant pentru Oana Zăvoranu după ce i-a jignit fiica

Oana Roman s-a pus pe căutat avocați, după ce a amenințat că o va da în judecată pe Oana Zăvoranu, din cauza modului umilitor în care a vorbit despre fiica ei pe rețelele de socializare. Aceasta susține că i-a Zăvoranca i-a ”terfelit” fiica.

Soția lui Marius Elisei a făcut un anunț pe un grup de Facebook dacă cunoaște cineva un avocat foarte bun.

”Vă rog, am nevoie de un sfat juridic beton pentru a face plângere și orice altă cale legală există pentru a trage la răspundere o persoană care a furat poza cu copilul meu, fără acordul meu, și a denigrat acest copil public pe rețelele sociale. Atâta timp cât atacurile au fost la adresa mea nu am reacționat pentru a intra în conflict cu un om cu grave probleme psihice, dar atacul la adresa copilului meu și al oricărui copil este de neacceptat pentru oricine.”, a spus Oana Roman pe pagina de Facebook.

La scurt timp după mesajul publicat pe grupul de Facebook, vedeta a șters postarea în care le cerea ajutorul fanilor, semn că a găsit deja pe cineva sau că a renunțat la conflictul cu controversata actriță.

La rândul ei, Oana Zăvoranu a declarat că o dă în judecată pe Oana Roman pentru că a spus despre ea că are probleme psihice.

Prima reacție a Oanei Zăvoranu, după ce a fost amenințată cu judecata: ” Ea are probleme psihice, nu eu”

După ce soția lui Marius Elisei a amenințat-o pe Oana Zăvoranu că o va da în judecată, din cauză că i-a umilit fiica pe internet, actrița a răbufnit și i-a dat replica.

Oana Zăvoranu susține că nu a jignit-o pe fiica Oanei Roman, ci doar a sfătuit-o pe vedetă să nu-și mai expună copilul pe rețelele de socializare.

”Am văzut că a zis că mă dă în judecată. Ce m-a deranjat e că a zis că am probleme psihice și pentru asta o dau eu în judecată căci am vorbit deja cu avocații mei. Ea are probleme psihice, nu eu.

Eu nu m-am luat de fiica ei. Ea a scris că Iza s-a apucat de influencereală râzând, iar eu am zis că asta ne mai lipsea. I-am spus să se culce copilul că mă-sa e mare influenceriță și dacă se face și fiica ei murim încet toți.

Ce face este o mizerie. Fără să fiu agresivă, nu e vinovată fetița cu nimic, nu are o vină că mă-sa e cum e. Am sfătuit-o doar să se culce. Ea o pune pe fiica ei pe rețelele de socializare și, culmea tupeului, zice că îi fur poze că o expun. Garantez că ea o să aibă proces cu mine”, a explicat fosta soție a lui Pepe, conform Fanatik.ro.