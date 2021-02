Oana Roman a divorțat oficial de Marius Elisei. Decizia i-a pus în dificultate pe cei doi

Oana Roman și Marius Elisei au divorțat oficial. După ce și-au anunțat separarea înainte de Crăciun, cei doi au făcut astăzi pasul cel mare. Ei au fost surprinși de paparazzii spynews.ro în fața notarului.

Primul care a ajuns la întâlnirea cu notarul a fost Marius Elisei. Oana Roman și a făcut apariția la scurt timp, după ce înainte și-a lăsat fetița la gradiniță. Totuși, decizia de a divorța de tatăl fiicei sale nu a fost una ușoară.

Potrivit imaginilor, vedeta a stat aproximativ 40 de minute în mașină înainte de a intra în cabinetul notarial pentru a semna actele de divorț. Vedeta a fumat o țigară, și-a pus ordine în gânduri, a mai stat câteva minute pe telefon. În cele din urmă și-a făcut curaj, iar după mai bine de jumătate de oră a ieșit din clădire.

Oana Roman s-a întors la mașina din parcare unde a mai stat câteva minute până la plece după loc, iar la un moment dat și-a pus mâna la gură, semn că nu a fost o decizie prea ușoară să rupă o căsnicie.

Marius Elisei a ieșit și el rapid, la scurt timp după soția sa, și imediat și-a aprins o țigară, vizibil stresat și el.

Oana Roman a intentat divorțul la începutul anului

Vedeta a anunțat că deja a depus actele de divorț, în iarnuarie 2021, după șase ani de căsnicie, chiar dacă între timp conflictul cu soțul s-a stins.

"Am depus actele și în momentul ăsta avem o relație extraordinar de ok. Nu știu dacă ne vom împăca. Avem o relație foarte ok, vine și mă ajută când e nevoie”, a spus Oana Roman.

Marius Elisei s-ar fi îndrăgostit de o altă femeie

Se pare că bărbatul ar fi părăsit căminul conjugal chiar înainte de Crăciun pentru o altă femeie, potrivit surselor playtech.ro . Cei doi s-ar fi cunoscut pe internet și ar fi decis să petreacă mai mult timp împreună.

„El are o nouă relație și este cam îndrăgostit. Noua iubită este înstărită. A cunoscut-o pe social media și au discutat o lună non-stop. El a făcut apoi destul de hotărât pasul decisiv, nu a stat prea mult pe gânduri. Marius și-a petrecut sărbătorile de iarnă alături de noua sa iubită. Probabil că Oana bănuia, fiindcă femeile simt acest lucru. A văzut şi ea că soțul ei este din ce în ce mai absent. Dar nu i-a zis nimic, nu i-a reproşat nimic lui Marius poate fiindcă a sperat până în ultima clipă că totul va fi doar o toană de bărbat aflat într-o criză a vârstei de mijloc”, au declarat apropiați ai Oanei, pentru sursa citată.