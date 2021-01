Oana Roman, despre despărţirea de Marius Elisei: Nu a fost dorința mea

Oana Roman și Mariuei Elisei au hotărât să pună punct căsniciei, după mai bine de șase ani de relație. Și asta n ciuda faptului că au împreună o fetiță care le moștenește frumusețea.

Oana Roman, a fost părăsită chiar în prag de sărbători

Cei doi au hootărât ca micuța să rămână alături de mama ei. În schimb, Marius Elisei se va ocupa în continuare de afacerea de familie.

De curând, Oana Roman a postat recent un mesaj pe reţelele de socializare. Fiica fostului premier, Petre Roman, a dezvăluit că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca relaţia să funcţioneze, însă eforturile depuse de ea au fost în zadar.

Despărţirea dintre Oana Roman şi Marius Elisei s-a petrecut chiar în preajma Sărbătorilor de iarnă, scrie viva.ro.

„Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorinţa mea. Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie, n-a fost de ajuns. Am înţeles că nu se mai poate merge mai departe şi o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieţii profesionale cât şi personale. Cred că e cea mai bună decizie şi cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am şi să-mi văd de viaţa mea”, a explicat Oana Roman.

În aceste condiţii, Oana Roman a făcut Sărbătorile alături de fiica şi de mama ei.

Marius Elisei a rămas cu afacerea familiei

Mai mult decât atât, se pare că Marius Elisei a lăsat-o pe Oana și fără afacerea pe care o aveau împreună. Este vorba despre un magazin de haine online.

Bruneta a dezvăluit că soțul ei era cel care deținea legal business-ul, în timp ce ea se ocupa de buna funcționare și de promovarea brandului.

„Simt că vă datorez niște explicații în legătură cu postarea mea de aseară și cu încetarea implicării mele în proiectul Mio Boutique. Eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect, am mers pe încredere. Am muncit și m-am implicat 100% în acest proiect, care a mers foarte bine încă din prima zi. E un business care a fost pe profit din prima săptămână. Se pare că nu a fost de ajuns. Am considerat că era un proiect comun, de familie. Se pare că am fost singura care a gândit așa”, a scris Oana Roman pe contul ei de Instagram.