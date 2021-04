Oana Roman, despre fostul soț, Marius Elisei: Are o nouă relație. În ultima vreme evită să ne mai vedem

Oana Roman își va petrece ziua de naștere în Egipt. Vedeta a mai fost acolo cu puțin timp în urmă, iar acum, de ziua ei, pe 13 aprilie, vrea să meargă din nou alături de fiica ei. Prima dată când au mers acolo, Marius nu a fost cu ele, deși Isabela și-ar fi dorit mult acest lucru.

Oana l-a sunat pe Marius să îi propună, din nou, să meargă în vacanță, în Egipt, dar se pare că s-a lovit de un nou refuz.

Fiica lui Petre Roman bănuiește că fostul soț și-ar fi găsit o nouă iubită și, probabil, din această cauză a refuzat, conform Click.

“Am fost în februarie în Egipt, mi-a placut mult acolo. E ziua mea pe 13 aprilie, fac 45 de ani. Cu nebunia asta cu Covidul nu pot să fac nimic, petrecere. Așa că am zis să plec o săptămână în vacanță. Isa și-a dorit ca Marius să meargă cu noi în vacanță. Data trecută când am mers amândouă în vacanță, Isa l-a sunat și ea că vrea ca data viitoare să vină și el cu noi. L-am sunat acum să vina cu noi că vrea Isa. A zis: nu vin. Nu e scump, e până în 500 de euro, sigur și-ar permite, la 5 stele, e un lux incredibil. Și aseară a fost la noi s-o ia pe Isa la el. I-am zis iar să vină și m-a refuzat. L-am întrebat: ai pe cineva? Isa mi-a zis că ai avea mai multe. Și el mi-a zis: nu am decât una singură!”, a declarat Oana Roman , la “Xtra Night Show”.

Se pare că Marius Elisei refuză să se mai întâlnească cu fosta soție și în interes de serviciu. Cei doi au împreună o afacere cu haine.

“A dorit să continuam cu afacerea, să colaborăm. Dar pentru asta trebuie să ne întâlnim, să mergem împreună să luăm marfa, să facem poze. În ultima vreme evită, însă, să ne vedem. L-am invitat la cină. Îi e frică să nu-și strice noua relație! Nici în parc nu vrea să meargă cu mine, doar cu Isa”, a mai spus Oana, la Antena Stars.