Oana Roman, detalii despre starea de sănătate a mamei sale, Mioara Roman. ''Lumea mă acuză că am internat-o la azil"

Oana Roman a fost criticată după ce și-a internat mama într-un centru de recuperare. Vedeta a mărturisit că oamenii au acuzat-o că și-a dus mama la azil, pentru a scăpa de grija ei.

Mioara Roman a fost însă diagnosticată cu un Parkinson agresiv și are mâna dreaptă paralizată. Pentru că nu se mai descurca cu îngrijirea ei, Oana Roman a luat decizia să-și interneze mama o lună într-un centru de tratament.

Oana Roman, despre centrul în care este internată mama ei: ''Este ca un hotel de 5 stele''

Mioara Roman este tratată într-un complex de lux, unde costurile pentru o lună se încadrează între 2500 și 4000 de euro.

„Lumea mă acuză că am internat-o pe mama la azil. Este ca un hotel de 5 stele. Nu are nicio legătură cu conceptul comunist când ne gândim la un azil. Au etaj special pentru cei care nu se pot deplasa. Nu e azil. Este un centru care livrează și astfel de servicii. Mama va sta o lună, dacă mai este nevoie va mai veni acasă, și după 1-2 săptămâni va merge iar până își va îmbunătăți starea. Pentru ea e ca o vacanță pentru că de un an nu a mai ieșit nicăieri. Am protejat-o foarte mult”, a spus Oana Roman, la Antena Stars, potrivit Click.

“Centrul este la 10 minute de casa mea. E foarte încântată și îmi zice mereu când o sun că o tratează ca pe o regină. Tot personalul știu cine este mama și spun că sunt impresionați. Este lux, ca un resort de 5 stele. Am vrut pentru ea să primească îngrijirile cele mai bune. Nu știu exact cum i-au făcut programul, ei fac totul foarte organizat”, a mai declarat vedeta.