Oana Roman, detalii despre starea mamei ei, Mioara Roman. ''Lumea mă acuză că am internat-o la azil"

Oana Roman a fost criticată după ce și-a internat mama într-un centru de recuperare. Vedeta a mărturisit că oamenii au acuzat-o că și-a dus mama la azil, pentru a scăpa de grija ei.

Mioara Roman a fost însă diagnosticată cu un Parkinson agresiv și are mâna dreaptă paralizată. Pentru că nu se mai descurca cu îngrijirea ei, Oana Roman a decis să-și interneze mama o lună într-un centru de tratament.

Oana Roman, despre centrul unde este internată locui mama sa: ''Este ca un hotel de 5 stele''

Mioara Roman este tratată într-un complex de lux, unde costurile pentru o lună sunt între 2500 și 4000 de euro.

„Lumea mă acuză că am internat-o pe mama la azil. Este ca un hotel de 5 stele. Nu are nicio legătură cu conceptul comunist când ne gândim la un azil. Au etaj special pentru cei care nu se pot deplasa. Nu e azil. Este un centru care livrează și astfel de servicii. Mama va sta o lună, dacă mai este nevoie va mai veni acasă, și după 1-2 săptămâni va merge iar până își va îmbunătăți starea. Pentru ea e ca o vacanță pentru că de un an nu a mai ieșit nicăieri. Am protejat-o foarte mult”, a spus Oana Roman, la Antena Stars, potrivit Click.

Mai mult decât atât, Oana a postat pe Facebook mai multe fotografii cu centrul de lux, fiind un centru de recuperare de lux pentru seniorii cu probleme de sănătate.

“Centrul este la 10 minute de casa mea. E foarte încântată și îmi zice mereu când o sun că o tratează ca pe o regină. Tot personalul știu cine este mama și spun că sunt impresionați. Este lux, ca un resort de 5 stele. Am vrut pentru ea să primească îngrijirile cele mai bune. Nu știu exact cum i-au făcut programul, ei fac totul foarte organizat”, a mai declarat vedeta.

