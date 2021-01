Oana Roman dezvăluie adevăratul motiv al sepărarii de Marius Elisei. Mama vedetei, sursa neînțelegerilor din familie

Părăsită de soț chiar în prag de Sărbători, Oana Roman a dezvăluit adevăratul motiv al separării. În ciuda faptului că în cuplu au mai avut loc neînțelegeri soldate cu scurte perioade de separare, vedeta a izbucnit în lacrimi în timpul emisiunii „Trăiri alături de Andreea Mantea”, când Andreea a adus în discuție despărțirea.

Cu ochii în lacrimi, Oana Roman a povestit că Marius Elisei nu a fost de acord ca soacra să mai locuiască în casa lor, însă vedeta a considerat că Mioara Roman are nevoie de atenția ei, din cauza vârstei înaintate și a problemelor medicale.

"Mama trebuie să stea cu mine pentru că nu mai putea să stea singură. Marius a venit cu ideea să stea cu noi, dar apoi nu i-a mai convenit, pentru că simțea că îi ia din intimitate, că nu mai era aceeași atmosferă în casă. Dar nu de la asta au început discuțiile dintre noi, acestea au apărut de mai mulți ani, dar nu din cauza mamei. Problemele nu au venit din exterior, au fost interioare. La un moment se întâmplă să ajungi în punctul în care să îți dai seama că sunt chestii care țin de principii de viață, care sunt diferite. Si atunci, ce rost are să te chinui? Nu e sfârșitul lumii, nu moare nimeni”, a mărturisit Oana Roman, potrivit cancan.ro.

Oana Roman, a fost părăsită chiar în prag de sărbători

Cei doi au hotărât ca micuța să rămână alături de mama ei. În schimb, Marius Elisei se va ocupa în continuare de afacerea de familie.

De curând, Oana Roman a postat recent un mesaj pe reţelele de socializare. Fiica fostului premier, Petre Roman, a dezvăluit că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca relaţia să funcţioneze, însă eforturile depuse de ea au fost în zadar. A început să-și renoveze casa, dar după ce a dărâmat un perete a încremenit. Ce a găsit acolo, i-a șocat pe toți (FOTO)

Despărţirea dintre Oana Roman şi Marius Elisei s-a petrecut chiar în preajma Sărbătorilor de iarnă, scrie viva.ro.

„Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorinţa mea. Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie, n-a fost de ajuns. Am înţeles că nu se mai poate merge mai departe şi o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieţii profesionale cât şi personale. Cred că e cea mai bună decizie şi cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am şi să-mi văd de viaţa mea”, a explicat Oana Roman.

În aceste condiţii, Oana Roman a făcut Sărbătorile alături de fiica şi de mama ei.