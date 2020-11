Oana Roman face lumină în tumultosul divorț dintre Pepe și Raluca Pastramă. Fiind o apropiată a familiei, Oana sare în apărarea artstului, despre care spune că a încercat să țină familia unită și să nu mediatizeze această perioadă dificilă din viața lor, de dragul celor două fetițe pe care le au împreună.

Oana Roman spune că prietenii cuplului au observat că între cei doi s-a produs o ruptură, în timp ce circulau zvonuri despre o escapadă a Ralucăi Pastramă, chiar dacă nu s-au așteptat ca lucrurile să ajungă atât de departe.

"Toată lumea se întreabă dacă noi, apropiații, ne-am așteptat. Eu am aflat de pe YouTube, nimic nu a prevestit această situație... Aceste informatii, pe care Pepe le-a aflat de la un jurnalist, Pepe le-a aflat si de la mine si de la altii. Acest oraș este foarte mic și vorba umbla. Eu auzisem despre asta, dar nu ma bag de obicei in lucruri, daca nu am dovezi. Au venit oamenii la mine și mi-au spus că Raluca a fost la munte...I-am spus că am auzit chestia asta si din alta parte si din alta parte. Pentru el, copiii sunt cei mai importanți și nu s-a așteptat să se ajungă aici”, a declarat Oana Roman, în emisiunea XNS, potrivit wowbiz.ro.

Pepe a anunțat divorțul

"Vreau să fac un anunț important. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum. Vom divorța în curând. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației. În momentul de față nu mai locuim împreună e mai bine de două săptămâni.

Cel mai greu ne-a fost să discutăm cu copiii. După ce am trecut acest prag, vă mărturisesc că restul nu mai contează.

Fiind de comun acord, pentru că așa a trebuit să fie, vom merge la notar și nu există niciun fel de proces, litigii sau alte speculații", a spus artistul la începutul lunii noiembrie. S-a ascuns sub pat ca să-i facă o surpriză iubitului. El a intrat în cameră, iar ea, de pe parchet, a trăit şocul cel mare

Raluca Pastramă și-a retras plângerea penală

Procesul în care Pepe era acuzat că a lovit-o pe mama copiilor săi a fost încheiat, marţi, de Judecătoria Sectorului 2, după ce tânăra şi-a retras plângerea penală prealabilă.

Informația a fost făcută publică și pe site-ul de instanțe, iar cheltuielile de judecată vor fi suportate de către Raluca Pastramă, ea fiind cea care a și pornit întregul proces.