Oana Roman, dezvăluiri despre drama pe care a trăit-o în copilărie: „M-a bătut cu cureaua și m-a închis în cămară”

Oana Roman a făcut dezvăluri despre trauma trăită în copilărie. Deşi a crescut într-o familie înstărită, copilăria vedetei nu a fost deloc una uşoară, lipsa de afecţiune din parte părinţilor fiind resimţită în repetate rânduri.

În cadrul emisiunii „Vorbeşte lumea”, moderată de Adela Popescu și Cove, vedeta a povestit despre episoadele traumatizante pe care le-a avut cu tatăl său, Petre Roman.

'M-a bătut cu cureaua, nu știu ce făcusem. Dar mi s-a părut prea mult. Chiar l-am întrebat de ce a făcut-o, când am crescut. M-a închis, odată, în cămară. Eu sunt claustrofobă, și m-a închis în cămara aia mică, fără geamuri… L-am întrebat, tată, de ce m-ai închis în cămară? Am stat acolo vreo zece minute', a mărturisit Oana Roman.

Vedeta a mai spus că dupa Revoluţie s-a simţit părăsită de către tatăl său deoarece acesta era foarte implicat în politică:

„Am simțit, atunci, sentimentul acela al abandonului. Pe tata îl interesa mai mult să facă legi, era implicat în politică, mama îl sprijinea, îl susținea. Lumea spunea că am șofer, dar aș fi renunțat la tot ca ei să fie alături de mine, să simt afecțiunea lor. Relația cu tata s-a răcit foarte mult. Practic, el s-a îndepărtat treptat-treptat. Am luat lucrurile ca atare, înțeleg că așa a gândit el să facă. Nu știu dacă a făcut-o din proprie inițiativă sau forțat de împre­jurări. Încă sper să se regleze lucrurile și să simt că am un tată în viață și lângă mine, parte din viața mea și a Isei, mai ales. Nu a venit să o vadă de aproape un an și, de când ne-am mutat, nu a dorit să vină să vadă casa, probabil și pentru că nu vrea să o întâlnească pe mama.”

Deşi părinţii au avut grijă de ea şi de sora ei, Oanei Roman i-a fost greu să se obişnuiască cu doza mică de afecţiune pe care o primea:

“Nu m-am simțit neiubită. Dar poate că nu și-au arătat afecțiunea așa cum aș fi vrut eu. Mama e ca mine, a avut o viață grea, a avut probleme medicale, a muncit toată viața. A avut grijă de cei doi copii, eu și sora mea”, a mai spus vedeta.