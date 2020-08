Secretul Oanei Roman. Metodele pe care le-a folosit pentru a slăbi spectaculos: arată senzațional în noile poze

Secretul Oanei Roman. Vedeta arată din ce în ce mai bine. Fotografiile din ultima vreme arată o schimbare majoră, pentru care vedeta a fost felicitată de fani.

În ultima perioada Oana Roman s-a lăsat fotografiată în haine lejere care îi lasă picioarele la vedere și admiratorii i-au spus imediat că arată foarte bine.

„Sunteti o splendoare,doamna Oana!

!”, „Ce frumoasă ești Oana, ai slăbit foarte mult! Ești super!”, „Senzațional! Ați slăbit. Parcă ați întinerit cu 10 ani. Felicitări!”, sunt doar câteva dintre mesajele frumoase pe care Oana Roman le-a primit pe pagina ei după ce a publicat fotografii de la piscină.

Fiica fostului premier al României, Petre Roman, uimește cu fiecare fotografie pe care o postează pe rețelele de socializare, iar cea mai recentă dintre ele i-a lăsat pe toți cu gura căscată.

Oana Roman, o cu totul altă femeie acum

Chiar și ea își dă seama acum cât de mult a slăbit. Când se uită în oglindă are senzația de multe ori că vede o altă persoană.

Vedeta a dat jos kilogramele, culmea, în perioada stării de urgență, atunci când cei mai mulți, din lipsă de activitate, s-au îngrășat.

”Noapte bună….vise frumoase dragii mei. Recunosc. Uneori ma uit la mine si parca nu mi vine sa cred ca sunt eu!”, a scris Oana la o fotografie în care apare într-un costumaș de mătase lucios.

Invitată de curând la o emisiune tv, Oana a dezvăluit cât și cum a reușit să slăbească mai bine de 15 kilograme.

Cum a slăbit fosta prezentatoare tv

„Eu le-am încercat pe toate (dietele – n.r.). Majoritatea dau rezultate, dar dacă nu le ții în continuare, te îngrași la loc. Așa că m-am gândit să-mi creez ceva care să-mi fie ok. Eu am o problemă și dacă vii la mine cu ”asta nu ai voie”, mă frustrez foarte rău. Și atunci am zis să încerc să nu-mi înterzic nimic, doar să reduc cantitățile.

Și practic asta am făcut. Eu mănânc orice, dar foarte, foarte puțin. Mi s-a reglat metabolismul astfel încât am doar o masă consistentă pe zi, după-amiaza.

Mă și infometez puțin. Iau mesele la 14 ore distanță. Seara mănânc foarte puțin, o salată, fructe. Nu mânanc dimineața, nu am putut să o fac niciodată, beau doar o cafea. Prima masă o mănânc la ora 13”, a mărturisit, în urmă cu ceva timp, Oana Roman.