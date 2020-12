Oana Roman, părăsită chiar în prag de sărbători. Marius Elisei a rămas cu afacerea familiei

Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit din nou, chiar în prag de sărbători. Din păcate, bărbatul a părăsit căminul conjugal după 6 ani de căsnicie.

„Eu am făcut tot ce am putut, am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi, ca familie, n-a fost de ajuns, am înțeles că nu se mai poate merge mai departe și o să-mi văd de drumul meu. Cred că este cea mai bună decizie, pentru că eu trebuie să mă concentrez să cresc acest copil minunat pe care îl am și să-mi văd de viața mea”, a povestit spus Oana Roman într-un Instastory.

Vedeta a lăsat să se înțeleagă că Marius Elisei a plecat de acasă de mai bine de o săptămână, însă a evitat să dezvăluie motivul despărțirii.





Marius Elisei a rămas cu afacerea familiei

Mai mult, el a lăsat-o pe Oana și fără afacerea pe care o aveau împreună: un magazin de haine online.

Bruneta a dezvăluit că soțul ei era cel care deținea legal business-ul, în timp ce ea se ocupa de buna funcționare și de promovarea brandului.

„Simt că vă datorez niște explicații în legătură cu postarea mea de aseară și cu încetarea implicării mele în proiectul Mio Boutique. Eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect, am mers pe încredere. Am muncit și m-am implicat 100% în acest proiect, care a mers foarte bine încă din prima zi. E un business care a fost pe profit din prima săptămână. Se pare că nu a fost de ajuns. Am considerat că era un proiect comun, de familie. Se pare că am fost singura care a gândit așa”, a spus Oana Roman pe Instagram.Aflase că nu mai avea de trăit decât câteva luni, așa că a vrut să își facă ordine în viață. A chemat preotul și i-a cerut ceva neașteptat: Să fie înmormântată cu o furculiță în mână. Motivul este tulburător

Oana Roman și Marius Elisei s-au căsătorit în iunie 2014, însă în 2017 au apărut primele neînțelegeri între ei și primele zvonuri că se despart. Totuși, s-au împăcat și au continuat relația.