Oana Roman, părăsită pentru o altă femeie. Marius Elisei și-a petrecut sărbătorile de iarnă alături de noua sa iubită

Apar noi dezvăluiri despre mariajul plin de probleme al Oanei Roman. Se pare că Marius Elisei ar fi părăsit căminul conjugal chiar înainte de Crăciun pentru o altă femeie, potrivit surselor playtech.ro. Cei doi s-ar fi cunoscut pe internet și ar fi decis să petreacă mai mult timp împreună.

„El are o nouă relație și este cam îndrăgostit. Noua iubită este înstărită. A cunoscut-o pe social media și au discutat o lună non-stop. El a făcut apoi destul de hotărât pasul decisiv, nu a stat prea mult pe gânduri. Marius și-a petrecut sărbătorile de iarnă alături de noua sa iubită. Probabil că Oana bănuia, fiindcă femeile simt acest lucru. A văzut şi ea că soțul ei este din ce în ce mai absent. Dar nu i-a zis nimic, nu i-a reproşat nimic lui Marius poate fiindcă a sperat până în ultima clipă că totul va fi doar o toană de bărbat aflat într-o criză a vârstei de mijloc”, au declarat apropiați ai Oanei, pentru sursa citată.

Oanei Roman îi e mai bine după despărțirea de Marius Elisei

Nici sora prezentatoarei TV, Catinca Roman, nu mai vedea cu ochi buni relația surorii sale, care crede că nu are nevoie de stresul cauzat de problemele din căsnicie.

„Eu nu cred că Oana se mai împacă cu Marius. De fapt, dacă mă gândesc bine, e mult mai bine așa pentru Oana, decât să stea mereu în tensiune. Ceea ce este important e că au împreună fata, care a ieșit frumoasă și deșteaptă. E un copil foarte reușit, incredibil de dotat. Plus că Oanei îi priește despărțirea, eu așa o văd. S-a mai liniștit, parcă a înflorit și profesional e bine. Părerea mea că Marius o trăgea în jos” , a declarat Catinca Roman pentru click.ro.

Oana Roman, a fost părăsită chiar în prag de sărbători

La puțin timp după ce a fost părăsită, Oana Roman a dezvăluit că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca relaţia să funcţioneze, însă eforturile depuse de ea au fost în zadar.

Despărţirea dintre Oana Roman şi Marius Elisei s-a petrecut chiar în preajma Sărbătorilor de iarnă.Mireasa s-a uitat în laptopul soţului, imediat după nuntă. I-a aflat secretul mizerabil şi a depus actele de divorţ

„Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorinţa mea. Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie, n-a fost de ajuns. Am înţeles că nu se mai poate merge mai departe şi o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieţii profesionale cât şi personale. Cred că e cea mai bună decizie şi cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am şi să-mi văd de viaţa mea”, a explicat Oana Roman.

În aceste condiţii, Oana Roman a făcut Sărbătorile alături de fiica şi de mama ei.