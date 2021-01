Oana Roman și Marius Elisei divorțează, chiar dacă rămân apropiați. Vedeta a început demersurile pentru separarea legală

Nu mai există cale de împăcare între Oana Roman și Marius Elisei. Vedeta a anunțat că deja a depus actele de divorț. Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Oana a anunțat că a început demersurile legale de separare, după șase ani de căsnicie, chiar dacă între timp conflictul cu soțul s-a stins, potrivit wowbiz.ro.

Când a fost întrebată dacă există o împăcare între cei doi, frumoasa brunetă a stat puțin pe gânduri. Totodată, vedeta a susținut că de când au pus stop căsniciei, cei doi se înțeleg foarte bine.

"Am depus actele și în momentul ăsta avem o relație extraordinar de ok. Nu știu dacă ne vom împăca. Avem o relație foarte ok, vine și mă ajută când e nevoie”, a spus Oana Roman.

Deși au decis să se despartă, cei doi păstrează o relație de prietenie de dragul copilului. De asemenea, Oana Roman a mărturisit că indiferent de decizia pe care au luat-o, vedeta nu acceptă nicio jignire la adresa lui, pe rețelele sociale.

Oana Roman, a fost părăsită chiar în prag de sărbători

La puțin timp după ce a fost părăsită, Oana Roman a dezvăluit că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca relaţia să funcţioneze, însă eforturile depuse de ea au fost în zadar. Despărţirea dintre Oana Roman şi Elisei s-a petrecut chiar în preajma Sărbătorilor de iarnă.

„Practic nu am avut de ales. Nu a fost decizia mea, nu a fost dorinţa mea. Eu am făcut tot ce am putut, ce am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi ca familie, n-a fost de ajuns. Am înţeles că nu se mai poate merge mai departe şi o să-mi văd de drumul meu, atât din punct de vedere al vieţii profesionale cât şi personale. Cred că e cea mai bună decizie şi cea mai corectă. Eu trebuie să mă concentrez să-mi văd de acest copil minunat pe care îl am şi să-mi văd de viaţa mea”, a explicat Oana Roman.

În aceste condiţii, Oana Roman a făcut Sărbătorile alături de fiica şi de mama ei.

Marius Elisei s-ar fi îndrăgostit de o altă femeie

Se pare că bărbatul ar fi părăsit căminul conjugal chiar înainte de Crăciun pentru o altă femeie, potrivit surselor playtech.ro . Cei doi s-ar fi cunoscut pe internet și ar fi decis să petreacă mai mult timp împreună.

„El are o nouă relație și este cam îndrăgostit. Noua iubită este înstărită. A cunoscut-o pe social media și au discutat o lună non-stop. El a făcut apoi destul de hotărât pasul decisiv, nu a stat prea mult pe gânduri. Marius și-a petrecut sărbătorile de iarnă alături de noua sa iubită. Probabil că Oana bănuia, fiindcă femeile simt acest lucru. A văzut şi ea că soțul ei este din ce în ce mai absent. Dar nu i-a zis nimic, nu i-a reproşat nimic lui Marius poate fiindcă a sperat până în ultima clipă că totul va fi doar o toană de bărbat aflat într-o criză a vârstei de mijloc”, au declarat apropiați ai Oanei, pentru sursa citată.