Oana Zăvoranu: Am făcut trei avorturi. Două înainte să-l cunosc pe Pepe și unul când eram cu el

Oana Zăvoranu a vorbit, la podacastul lui Cătălin Măruță, despre marele regret pe care le are. Ea a mărturisit că și-ar fi dorit să fie mamă până la această vârstă.

“Aș fi vrut să fiu o mamă tânără și să am un băiat. În visele mele întodeauna am știu că o să am un băiat. Mi-ar fi plăcut să fiu prietena lui. Așa cred eu că ar trebui să fie un părinte. Eram mama aia cool. Eu am în mintea mea imaginea aia că băiatul merge cu mama și mama e toată într-o fiță, se ține bine și colegii din liceu, care spun . Mi-a plăcut legătura asta între mamă și băiat, cum este între tată și fată. ă,>

M-ai întrebat dacă regret ceva, regret că n-am un băiat de 28 de ani aproape. Mi-aș fi dorit să am un frate mai mare care să îi smardoiască pe toți. Copilul trebuie să știe de respect, dar părintele trebuie să fie cel mai bun prieten. Sunt convinsă că meseria de părinte este cea mai grea”, a spus Oana Zăvoranu, la podacastul lui Cătălin Măruță, potrivit Click.ro. ă,>

Oana a mai precizat că a rămas însărcinată de trei ori, dar a ales să facă avort pentru că nu se simțea pregătită.

“Am făcut trei avorturi, două înainte să-l cunosc pe Pepe și unul când eram măritată cu el. Am facut întrerupere de sarcină pentru că n-am simțit niciodată să fac pasul ăsta cu un bărbat care se afla la vremea respectivă în viața mea. Pentru o femeie, din punctul meu de vedere, contează foarte mult bărbatul cu care faci un copil. Un copil este binevenit, dar parcă dacă e făcut cu ăla cu care simți, de multe ori îl iubești pe copil pentru că vezi în copil bărbatul ăla”, a declarat Oana Zăvoranu.