Oana Zăvoranu, reacție acidă la divorțul lui Pepe de Raluca Pastramă. Vedeta crede că este "dramă cu iz de regie fâsâită" și prezice o împăcare miraculoasă

Rasul ne face bine, asa ca ascultati ca sa va destindeti Si nu mai puneti ‘botu’ la vrajeli...e fomita mare, vine Craciunul si poate mai iese de vreun concert ceva...vremuri grele Mon Cher...da’ lasa ca de Craciun la ‘insistentele’ fanilor ....’miraculos’ or sa se ‘împece ’...chill......astea de etnie nu divorteaza, nu exista aceasta notiune in mintea lor...iar ‘sotu’ trebuia sa invete sa ‘joace’ mai bine ca doar a stat cu o actrita in casa atatia ani...stai jos, nota 4 Have Fun and Enjoy Love, Oana P.S..... mie sincer mi se rupe si mi se-ndoaie de acesta ‘drama’ cu iz de regie fâsâita...

A post shared by OANA ZAVORANU OFFICIAL (@oana.zavoranu) on Nov 3, 2020 at 9:23am PST