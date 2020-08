Ola Ray, iubita lui Michael Jackson din clipul „Thriller”, își serbează azi ziua de naștere. Cum arată acum

Videoclipul „Thriller” al lui Michael Jackson a bătut toate recordurile în urmă cu aproape 38 de ani. A fost primul videoclip muzical produs de un regizor de la Hollywood (John Landis). La aceea vreme, a fost piesa principală de pe cel mai vândut album din toate timpurile și a costat o jumătate de milion de dolari, o sumă exorbitantă pentru un videoclip muzical. Ola Ray a fost încântată să joace rolul iubitei cântărețului din clip.

Cum a ajuns Ola Ray în videoclipul lui Michael Jackson



Ray abia împlinise 22 de ani când a filmata alături de "Regele muzicii pop". Ea intrat în audiții, după ce actrița care care fusese aleasă, Jennifer Beals, a renunțat în ultima clipă. Negresa a fost la un pas de a fi respinsă, după ce regizorul a aflat că pozase într-o revistă Playboy. Michael, însă a fost fascninat de ea și nu l-a interesat trecutul ei.

"În minutul în care am intrat în audiție, am știut că mă vor lua. Am citit câteva rânduri, am dansat la o muzică, iar restul este istorie", a mai spus ea.

Ola Ray și Michael Jackson au avut o scurtă aventură amoroasă

Deși actrița a negat multă vreme că a avut o relație cu starul, în 2019, ea a recunoscut că s-au îndrăgostit unul de altul, chiar dacă Jackson a făcut clar faptul că avea o altă relație.

„Michael și cu mine am fost intimi, da. Am mers la studioul lui într-o zi și de acolo ne-am sărutat a doua oară. L-am sărutat pentru prima dată pe platou, doar pe obraz, apoi m-a rugat să vin într-o zi în cabina lui. Am intrat acolo și ne-am așezat și am avut o conversație și ne-am apropiat cu adevărat și s-a întâmplat al doilea sărut. A fost un sărut foarte pasional și am mers mai departe. El s-a dezbrăcat în fața mea, dar n-am să spun mai multe despre asta.. Avea un suflet blând. Era foarte, foarte iubitor și amuzant. Când Michael intra în cameră, avea o aură în jurul lui...", a declarat Ola Ray pentru nzherald.co.nz.

Ce s-a întâmplat cu Ola Ray după succesul răsunător al piesei „Thriller”

Succesul uriaș al videoclipului „Thriller” a făcut-o celebră pe tânăra actriță, care apăruse anterior în câteva filme, și fusese Miss Playboy în iunie 1980, însă nimic nu a mai fost la fel după aceea. De-a lungul anilor, a continuat să urce pe scenă și distreze publicul larg. A avut câteva roluri scurte în filme, dar nimic nu a a adus-o în lumina reflectoarelor ca „Thriller”. Ray este recunoscătoare pentru oportunitatea de a apărea în videoclip alături de adoratul cântăreț, chiar dacă spune că nu a primit „milioane” după cum ar crede oamenii.

Ola Ray a devenit dependentă de droguri

În 1992, Ray a fost acuzată de posesiune de cocaină și a ajuns într-un centru de reabilitare, iar Jackson ar fi ajutat-o ​​să iasă și i-ar fi dat și câteva mii de dolari, însă ea neagă faptul că ar fi primit alți bani, în afară de o suma pe care a primit-o inițial, de 2.500 de dolari pentru rolul ei în videoclipul muzical, în primi doi ani de la lansare. Și în ciuda succesului a primit puține oferte de muncă și a luptat să supraviețuiască, spune femeia.

Din cauza dependenței de droguri, Ola a intrat în depresie și chiar a încercat să se sinucidă

„Nu mi-am putut plăti chiria, nu mi-am putut plăti facturile, așa că am devenit deprimată. Am luat o tub de pastile ca să mă sinucid. Nimeni n-a știut. După câteva zile m-am trezit și m-am târât la un telefon și abia am început să formez numere", își amintește ea. Ray mai spune că poliția i-a spart ușa, a târât-o afară și a chemat o ambulanță care a dus-o la spital.

Ola Ray a cunoscut ororile violenței domestice

Mai târziu, actrița a intrat într-o relație cu un bărbat violent, care o bătea în mod regulat, iar într-o zi, lucrurile au degenerat și acesta a închis-o în subsolul casei sale timp de o lună, astfel încât să nu meargă la poliție.

Ce s-a întâmplat cu Ola Ray și cum arată acum

După toate lucrurile pe care le-a trăit, Ray a plecat din LA și și-a căutat refugiu alături de familia ei din Sacramento, în nordul Californiei, unde a ales să-și crească unica fiică, Iam, pe care a avut-o cu Terry Clark, cameranul CBS, în 1995.

Ray, împlinește azi 60 de ani, nu mai bea și nu mai consumă substanțe interzise, însă locuiește într-o garsonieră moderstă, câștigând bani din semnarea autografelor.

Ray susține că a primit mai puțin de 200.000 de dolari în cei 35 de ani de la apariția videoclipului legendar, după numeroase procese, și că toată viața a trăit în pragul sărăciei.