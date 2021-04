Actrița din serialul „Vlad” Olimpia Melinte a născut, joi, pentru a doua oară. Aceasta a ajuns miercuri la spital, după ce a avut contracții, iar în câteva ore a devenit mamă din nou. Ulterior, vedeta a postat pe Instagram prima imagine cu fetița ei.

Prima imagine cu fetița Olimpiei Melinte

Inițial, actrița a publicat o poza înainte de a naște.

„ Ultima poză în varianta asta. 9 luni am stat împreună și ne așteaptă o viață înainte. Am atâtea emoții că nu-mi mai încap în piele de fericire.

De aseară au început contracțiile și în dimineața asta m-am internat. Știu că ați fost alături de noi în toată aventura asta minunată și vă mulțumim! Să ne țineți pumnii!”, a transmis e ape rețeaua de socializare.

Olimpia Melinte a născut. Prima imagine cu fetița actriței din „Vlad” (FOTO)

Mai târziu, după ce fetița sa s-a născut, Olimpia Melinte a pus și un InstaStory.

Foto: InstaStory

„O iubesc până la Lună și înapoi!”, a transmis ea.

Actrița și soțul ei mai au împreună un băiețel, Sasha.

Olimpia Melinte, despre um este să fie și actriță și mamă în același timp

Olimpia Melinte a oferit un interviu pentru publicația Films in Frame, în care s-a descris o fire neînfricată, sensibilă, empatică și ambițioasă. Întrebată cum este să fie și actriță și mamă în același timp, aceasta a rememorat o întâmplare din trecut, de pe platoul de filmare, care i-a lăsat un gust amar.

“Cât despre a fi mamă și actriță, aici ar fi multe de spus. (…)La un moment dat, cineva din distribuție îmi spune: „Uite, vezi, de asta marile actrițe nu au copii, ca să nu-și complice viața, tu ai ales prost!”. Cuvintele alea m-au durut tare, m-au și speriat într-o oarecare măsură, dar am ales să lupt cu această preconcepție a multor oameni din domeniu. Am filmat și în țară și în străinătate și diferența de abordare este enormă; în afară sunt mult mai deschiși să vin cu copilul pe platou și chiar îmi ofereau ajutor pentru el, la noi am avut parte de comentarii răutăcioase. Nu prea știm să le susținem pe mame, în continuare actrițele se feresc să facă pasul ăsta, tocmai pentru că știu prea bine cum gândește lumea. Ca și în alte rânduri, eu am ales să merg pe drumul meu și să-mi trăiesc viața după propriile principii”, a spus ea.