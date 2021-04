Oprah Winfrey, amintiri traumatizante din copilărie. A fost bătută cu bestialitate cu un cablu

Oprah Winfrey face noi dezvăluri despre copilăria traumatizantă pe care a trăit-o. Vedeta americană a vorbit despre în emisiunea The Dr. Oz Show despre noua ei carte, intitulată "What Happened to You? Conversations on Trauma, Resilience and Healing", care are ca subiect traumele din copilărie şi vindecarea lor pe parcursul vieții.

Ajunsă la 67 de ani, realizatoarea tv a dezvăluit că a fost bătută crunt de bunica ei, pentru o neînțelegere minoră.

Oprah spun că a fost biciuită cu un cablu pentru că și-ar fi băgat degetele în apa pe care o aducea în casă.

“Aduceam apa acasă şi mă jucam cu degetele în apă, când bunica m-a văzut pe fereastră şi a început să ţipe la mine că de ce mă joc cu apa, că e apă de băut. Eu i-am zis că nu mi-am băgat degetele în ea, dar ea mi-a zis că m-a văzut cu degetele în apă. Şi-a luat atunci un cablu şi m-a biciut cu el”, a spus Oprah, citează okmagazine.ro.

Incidentul a lăsat urme adânci atât pe trupul cât și pe psihicul vedetei.

„Mai târziu, când m-am înbrăcat ca să merg la biserică, una dintre rănile de pe spate s-a deschis şi mi-a pătat rochiţa. Sentimentul pe care-l am acum nu e legat de durerea suferită atunci, ci mă doare sufletul pentru fetiţa care eram atunci!”, a conchis aceasta.

Oprah Winfrey a fost abuzată sexual ani la rând

„Când aveam 9 ani, am fost violată de un văr, apoi de un alt membru al familiei, pe urmă de încă unul. Eram distrusă, nu mai suportam. Am rămas însărcinată și am ascuns acest lucru. Voiam să mă sinucid, credeam că nu exisă o altă cale, credeam că singura soluție este să mor. Chiar am plănuit cum să fac acest lucru. Dacă aș fi avut acces la internet, probabil că astăzi nu mai eram în viață, acum poți găsi pe Google metode să te sinucizi", a povestit ea pentru The Hollywood Reporter.La ce oră începe slujba de Înviere în 2021

După ce a pierdut sarcina, la vârsta de 14 ani, Oprah a intrat în custodia tatălui, unde și-a pus toate speranțele în educație, unde a excelat în special la orele de dramă și discurs.