Ozana Barabancea a ajuns la Poliţie. Incredibil ce i s-a întâmplat artistei!

După ce a fost terorizată zile în şir, cântăreaţa Ozana Barabancea s-a văzut nevoită să facă o sesizare la poliție. Iniţial nu părea ceva grav, dar lucrurile au escaladat într-un mod urât.

Totul a pornit de la o fană entuziastă care, refuzată fiind de artistă, şi-a transformat repede dragostea în ură.



"Şi-a facut cont cu numele meu!"



”Eu am fost abordată de o persoană acum doua săptămâni, cred ca era o puștoaică, ce și-a manifestat dorința de a mi face o pagină de fani. Eu am refuzat-o! A devenit agresivă și mi-a tot scris de pe 7-9 conturi! Am apucat să i le raportez la timp! Apoi și-a facut cont cu numele meu pe Tik Tok! Apoi, aici a făcut tot felul de grupuri în care eu sunt ținta miștourilor ei!

Cred că acest comportament e de la Pandemie, încerc să-i găsesc o scuză, dar cred că e imposibil! Am simțul umorului și țin la glumă, dar asta e instigare la ură, e blasfemie și mi-a pierit orice zâmbet. Am făcut sesizare la poliție și vor fi identificate toate I.P.urile și toți vor răspunde in fața legii”, a scris Ozana Barabancea pe Instagram.



Artista nu e la primul scandal online



De curând, Ozana Barabancea a răbufnit după internauții au criticat-o, acuzând-o că își editează pozele pe care le publică pe Instagram. Jurata de la „Te cunosc de undeva” a susținut că este liberă să posteze ce fotografii vrea, indiferent dacă acestea sunt editate sau nu și că multe și-ar dori să fie măcar o zi în pielea ei.

Artista a trecut prin mari emoţii în această vară, după ce mai mulţi colegi de la Antena 1 au ieşit pozitiv la testul pentru noul coronavirus iar filmările emisiunii „Te cunosc de undeva” au fost suspendate.