Ozana Barabancea a răbufnit după ce a tot fost aspru criticată. „Semnez eu, păcătoasa, artificiala, obraznica” (FOTO)

Bună dimineața , amabililor , inteligenților , ințelepților , imaturilor , naturalilor , neprihăniților , pioșilor ! Semnez Eu , păcătoasa, editata , artificiala , obraznica ! Ce bine că SUNT ! Lăsați mesajele de “lupi moraliști și sfătoșii satului” ! Eu sunt prea interesantă pentru etatea mea ! Si imi permit să pun ce poze vreau ! Cu poze Editate mult sau deloc, multe și-ar dori să fie măcar o zi din viață Ozana Barabancea. Redirecționați-vă atenția pe alte subiecte. Eu mi-s mândră-n toate cele ! Sunt prea sofisticată pentru neputința unora! Să nu mă deochi !

A post shared by Ozana Barabancea Maria (@ozana9barabancea) on Aug 12, 2020 at 9:13pm PDT