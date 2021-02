(P) O femeie jurnalistă a efectuat un experiment: ea s-a înregistrat pe site-ul webcam BongaCams și a câștigat 800 de euro!

(P) În timpul pandemiei, pe Internet au început să apară multe informații despre modalități alternative de a câștiga bani. Am început să ne întrebăm ce oportunități moderne oferă și ce opțiuni merită atenție. Am fost atrași în special de sfera camerei web și am decis să verificăm dacă mii de fete într-adevăr câștigă bani pe site-uri pentru adulți.

Pentru început, am discutat cu mai multe modele de camere web, care au conturi în rețelele sociale. S-a dovedit că mulți din ele lucrează în perechi cu soții sau prietenii, iar unii dintre ei difuzează împreună cu prietenele lor.

Am decis să analizăm mai atent lumea webcam-ului și să vedem cum funcționează totul din interior. În acest scop, unul dintre jurnaliștii s-a înregistrat pe BongaCams, un site de webcam-uri situat pe locul 36 între toate site-urile din lume conform ratingului Alexa. Pe o pagină specială a BongaCams există informații despre câștigurile fetelor din ultima lună. Iată câteva capturi de ecran spre exemplu.

Procesul general de înscriere a durat aproximativ 10 minute și jumătate de oră mai târziu cererea a fost aprobată. Jurnalistul a decis să intre online imediat. Ea a difuzat purtând doar un costum de baie, fără să se dezbrace și a comunicat cu utilizatorii doar pe cele mai frecvente teme. Lucrând doar câteva ore la rând, a reușit să câștige 800 de euro în câteva zile! Trebuie să recunoaștem că nimeni nu se aștepta la un rezultat ca acesta!

În plus, jurnalistul a vorbit cu mai multe modele de camere web de pe site - o fată și un cuplu care lucrau deja la BongaCams de ceva timp. Ei au confirmat că, fiind acasă și doar comunicând cu utilizatorii, se poate câștiga bani decenți. Nu este obligatoriu să arăți ca un model sau să cunoști trucuri speciale.

După ce a lucrat la BongaCams pentru doar câteva zile, jurnalistul a reușit să vadă că site-urile webcam creează condiții cât mai favorabile pentru a câștiga bani. Având în vedere posibilitatea de a lucra de acasă și de intra oricând online, camera web poate fi cu siguranță numită una dintre cele mai accesibile surse de venit.