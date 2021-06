Răzvan Raț este prieten de pahar cu Patrice Evra, unul dintre cei mai selecționați fotbaliști din istoria echipei naționale a Franței. Cei doi foști internaționali s-au întâlnit de curând și au abordat diverse teme de discuție.

Printre subiectele comentate s-a numărat și soția lui Răzvan Raț, care a primit complimente de la excentricul sportiv francez. Episodul a fost povestit chiar de către fostul jucător de la Șahtior, pentru Digi Sport.

„(...) Apropo de Monte Carlo, mai mult decât cu Zlatan am stat cu Evra. Cu el am stat mai mult și la masă și la pahare și la cafele. Pe rețelele sociale e activși e și puțin plecat așa puțin... Am vorbit și de România cu el. S-a uitat așa la soția mea și a zis că e bine...", a declarat Răzvan Raț.

Fostul fundaș stânga nu a părut deranjat, a povestit întâmplarea cu zâmbetul pe buze.

Răzvan Raț îl cunoaște și pe Zlatan Ibrahimovic

De asemenea, Raț a discutat și cu Zlatan Ibrahimovic, despre care spune că nu este atât de arogant precum pare.

„Zlatan e un personaj și e un fotbalist foarte bun. Am vorbit cu el, din momemt ce ți-am trimis poză cu el. Nu era arogant. Dar să îți spun o chestie: nu ne cunoaștem îndeaproape, dar dacă ne vedem pe stradă, ne cunoaștem", a mai povestit Raț.

Răzvan Raț este căsătorit cu ucraineanca Julia Rata din anul 2007. Fotbalistul retras din activitate a cunoscut-o pe frumoasa brunetă în perioada în care evolua la Șahtior Donețk, sub comanda lui Mircea Lucescu.