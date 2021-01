Paula Chirilă, adevărul despre afecțiunile de care suferă, după ce a fost luată cu ambulanța din platoul emisiunii Xtra Night Show

Paula Chirilă a vorbit despre problemele de sănătate pe care le are, după ce a fost luată, marți seară, cu ambulanța, direct din platoul emisiunii Xtra Night Show.

Prezentatoarea a dezvăluit că durerile abdominale puternice o chinuiau înainte să înceapă emisiunea, însă a strâns din dinți până în ultimul moment. Dan Capatos, colegul şi prietenul ei, a remarcat că starea ei nu era deloc una bună, motiv pentru care o ambulanță a fost chemată să o preia.

De ce boală suferă Paula Chirilă

Paula Chirilă a fost dusă la Spitalul Elias, unde medicii au supus-o mai multor investigații medicale. Medicii au diagnosticat-o cu un ulcer, agravat de un tratament pe care îl lua pentru o hernie de disc.

„Am stat numai pe ceai toată ziua. Am luat în ultima vreme nişte antiinflamatoare pentru coloană, căci am hernie de disc. De la antiinflamatoare, mi s-a distrus stomacul. Am un început de ulcer. M-au dus cu căruciorul la radiologie şi eu eram cu perfuzia într-o mână şi cu telefonul în cealaltă. Am stat pana pe la 4 dimineața. Am stat în perfuzii, sub observații. E un început de ulcer. Dispepsie ulceroasă se numește, trebuie să țin regim. Am luat tot felul de pastile pentru durerile cauzate de hernia de disc. Mi s-a spus să nu mai fac așa ceva”, a povestit vedeta în emisiune, după ce a revenit în emisiune, citează playtech.ro.

Vedeta a fost sfătuită să aibă mare grijă la dietă, unele alimente fiindu-i interzise din cauza problemei digestive.

Paula Chirilă suferă și de hernie de disc

Prezentatoarea s-a ales cu dureri mari în zona lombară în urma eforturilor de a-și redecora locuința, iar ulterior, medicii au disugnosticat-o cu o hernie de disc.

„Îmi beam cafeaua dimineața și m-a tăiat ceva pe la șale. Am stat nemișcată două ore, în aceeași poziție, pentru că nu mă puteam mișca. Nu puteam să mă întind să iau telefonul. Am vorbit cu medici la telefon, mi-au spus ce am. S-au tasat niște chestii.

A prins un pachet de nervi și atât a fost. A fost foarte urât. Nu puteam respira, nu puteam mânca, nu puteam dormi, nu puteam să mă mișc de pe o parte pe alta, a fost absolut sinistru”, a povestit vedeta.

Odată cu mutarea emisiunii Xtra Night Show de la Antena 1, la Antena Stars, Paula Chirilă a devenit colegă cu Dan Capatos și Cătălin Bordea.