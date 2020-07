Pepe a schimbat strategia în perioada pandemiei. Artistul își ține fanii aproape prin intermediul concertelor online (VIDEO)

Dacă n-a mai putut să urce pe scenă din cauza restricțiilor impuse din cauza pandemiei, Pepe a găsit o modalitate de a-și continua activitatea artistică și de a fi aproape de fanii lui. Vedeta a mutat concertele în mediul online și chiar s-a apropiat mai mult de fanii lui.

Unde și când se țin concertele online ale lui Pepe

Cântărețul a fost invitat în emisiunea Teo Show de la Kanal D, unde a vorbit despre cum s-a apucat să cânte live de acasă, pentru a-și satisface pornirile artistice, în timp ce fanii îl urmăreasc prin intermediul platformei YouTube. Pepe cântă în fiecare duminică, însă mai postează și câte o surpriză din când în când, în alte zile.

"Eu dacă nu cânt, am o problemă, adică eu trebuie să mă exprim cumva. Într-un fel sau altul, asta înseamnă să fi artist. Simt nevoia să cânt. N-avem voie să mergem la concerte, nici un fel de problemă! Improvizăm, facem acasă un set-up cât să sune bine, să se audă bine, să se vadă bine și în fiecare duminică le prestez artistic fanilor, prietenilor...Intram în depresie dacă stăteam, cel puțin în perioada aia de o lună jumătate, două luni, martie, aprilie, mai... A fost groznic.", a spus cântărețul.

Pepe își cunoaște mai bine fanii de când s-a mutat în online

Ideea i-a venit după ce a transmis o repetiței online și și-a dat seama că oamenii sunt interesați, iar acum a ajuns la să aibă zeci de mii de urmăritori.

"Am cunoscut mai bine fani pe care ii aveam, pe care ii avea, îi știam , îi simțeam, veneau la concerte, mai dădeau câte un coment, câte un like, dar acum fiind izolați... Am mai bine de 15-16 săptămâni de când, duminică de duminică am concertele astea online, le citesc mesajele, intru pe conturile lor, am creat o zonă de membrii, deja îi cunosc cum arată, că trimit fiotografii filmulețe" a povestit artistul.

Câți bani câștigă cântărețul din concertele online

Pepe a dezvăluit că nu s-a apucat de această activitate pentru a câștiga bani, ci pentru a rămâne aproape de oamenii care îl iubesc.

"Pur și simplu din dorrința de a mă exprima și de a rămâne în contact cu oamenii de care am nevoie, pentru că dacă la primeam aplauze, acum am început să ne mulțumim cu like-uri și share-uri", a spus Pepe.