Pepe, despre relația cu fiicele sale, după separarea de Raluca Pastramă: „Trebuie să ştie că acolo găsesc mereu rezolvare”

Pepe și Raluca Pastramă au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri ale showbiz-ului românesc, iar vestea divorțului a picat ca o bombă în lumea mondenă românească. Deși ambii parteneri au declarat că doresc o despărțire fără zgomot, lucrurile au luat o întorsătură complet neașteptată.

Pepe: Am simţit că trebuie să învăţ de la copiii mei

Îndrăgitul cântăreț a făcut noi mărturisiri despre cum este relația cu fiicele sale, odată cu separarea de Raluca Pastramă, dar și care este poziția lui în ceea ce privește o posibilă împăcare cu aceasta.

Printre altele, Pepe a dezvăluit că ultimele două luni au fost extrem de grele pentru el și că una dintre lecțiile de viață pe care le-a primit a fost chiar din partea fiicelor sale.

„Sunt multe momente în care am învăţat de la copii. Plecase Raluca de acasă de o săptămână şi era dressingul ei gol şi mai erau nişte haine pe care nu le-a mai luat că nu le purta. Eu aranjam în dressing hainele fetiţelor. Am zis fără să îmi dau seama că trebuie să îşi ia şi hainele astea odată de aici, dar nu cu răutate. Maria mi-a zis că le ia când vrea ea, să nu îi spun că se supără. Atunci am simţit că trebuie să învăţ de la copiii mei. În aceeaşi poziţie sunt hainele şi acum. Nu îmi este frică de nimic”, a declarat Pepe pentru Antena Stars.

”Vreau ca fetele mele să știe că sunt puternic și echilibrat”

Mai mult decât atât, celebul artist a mărturisit că deși a primit o mare lovitură din partea fostei sale soții, și-a ascuns durerea de la bun început în fața micuțelor sale, pentru că nu vrea să le lase să vadă un bărbat vulnerabil, ci un tată pe care se pot baza indiferent de situația în care se află.

„Trebuie să ştie că acolo găsesc mereu rezolvare. Nu o să apar niciodată vulnerabil în faţa copiilor mei. De multe ori nu e bine, dar le îndeplinesc orice dorinţă. Am avut momente când nu s-a putut şi au înţeles. Nu sunt exagerat, dar pentru copiii tăi poţi orice", a mai spus artistul pentru Antena Stars.