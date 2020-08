Peter Marschall, pionier al industriei de televiziune din România, a murit la doar 47 de ani

Zi tristă in televiziunea din Romania. Peter Marschall, fondatorul Paprika Entertainment, compania care a produs show-uri de televiziune precum „Te pui cu blondele“, „Schimb de mame”, „Curat, murdar”, „SOS! Salvati-mi casa” sau „Rataciti in Panama”, a murit.

Anunţul a fost făcut chiar de prezentatorul Tv, Dan Negru, pe pagina sa de Facebook: „A murit Peter Marschall, unul dintre pionierii industriei tv de la noi. Am construit împreună cu compania lui, "Paprika Entertainment" , showul „Te pui cu Blondele", cel mai longeviv game-quizz de prime-time din istoria televiziunii din România şi printre cele mai profitabile-financiar show-uri tv difuzate vreodată in România.

"Schimb de mame", "Cireaşa de pe tort", "Mondenii", "Rătăciţi in Panama" sunt câteva formate pe care le-a adus in România, dar Peter a construit televiziune in multe alte ţări europene precum Ungaria, Germania, Cehia, Bulgaria. Din pacate, talentatul om de televiziune ne-a parasit la doar 47 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu cancerul.