Povestea de iubire dintre Vladimir Găitan și Tunde, femeia care i-a fost alături în lupta cu boala. A fost dragoste la prima vedere, iar după trei luni s-au căsătorit

Celebrul actor Vladimir Găitan s-a stins din viața în cursul zilei de 10 noiembrie, la vârsta de 73 de ani. În urmă cu mai bine de 30 de ani, actorul a fost diagnosticat cu o maladie rară, iar cea care i-a stat alături în fiecare secundă a fost chiar soția lui Tunde.

Povestea de iubire dintre cei doi arată faptul că „la bine și la greu” nu sunt doar cuvinte spuse la Starea Civilă, ci o promisiune pentru întreaga viață. S-au îndrăgostit în vremea când el era în armată, iar după trei luni de relație au ajuns în fața altarului, așa cum a povestit chiar îndrăgitul actor.

„Am o soţie superbă, o femeie care şi-a înţeles menirea şi care s-a sacrificat pentru noi, ea fiind absolventă la Institutul de Educaţie Fizică şi Sport. A fost doi ani profesoară de sport, foarte iubită de elevi. Şi astăzi întâlneşte pe stradă oameni în toată firea, care îşi amintesc de doamna profesoară sau dirigintă Tunde Găitan. Clasele ei veneau la noi acasă şi făceau cheful de sfârşit de an”, a povestit Vladimir Găitan în trecut, pentru Taifasuri.

Cum s-au cunoscut Vladimir Găitam și soția sa Tunde

Tunde și Vladimir Găitan s-au cunoscut pe vreme când erau în aramtă, iar actorul a povestit într-un interviu pentru Tafasuri că a furat pe dragostea vieții lui de la colegul său de cameră, Vlad Rădescu.

„Eram în armată şi se turna, la Arad, un film despre eroii de la Păulişi. Ministerul Armatei mi-a aprobat să particip la filmări şi să se considere că fac şi armata. M-au lăsat să stau la hotel. Două luni, cât au durat filmările, am avut statut privilegiat. Într-o zi eram liber, deoarece filmasem noaptea. Stăteam pe terasa Restaurantului Astoria cu trei colegi şi beam bere. Am văzut nişte picioare superbe şi am întrebat ale cui sunt. Mi s-a spus că n-am nicio şansă, pentru că este iubita colegului meu de cameră, Vlad Rădescu. Ca să nu mai lungesc povestea, i-am cam furat iubita. Am înţeles că ei doar se cunoşteau, iar ea venise în ziua respectivă să-l invite la masă.

El a făcut o impoliteţe, ea s-a supărat foarte tare şi a venit la noi spunându-ne: „Eu invitam pe dumneavoastră la masă.” Vorbea greşit româneşte, pentru că este unguroaică veritabilă. Ne-am ridicat toţi patru. Ea se cunoştea cu ceilalţi trei, pentru că fusese prezentată. Singura figură nouă era a mea. Doamna Găitan spune că a fost şi ea „electrocutată” de „curăţenia” mea. Mi-a spus că eram atât de pur, ras în cap, speriat de bombe, pentru că veneam din armată, că arătam ca un pui de găină şi a avut un sentiment de milă... că s-a îndrăgostit instantaneu de mine. Eu eram deja înnebunit când am văzut şi partea de sus, nu doar picioarele. Era o frumuseţe de fată, de care m-am îndrăgostit la prima vedere, dovadă că în trei luni ne-am şi căsătorit”, a povestit actorul pentru sursa citată.

Admiratoarele celebrului actor nu au cauzat probleme în căsnicie

Vladimir Găitan a povestit că era un barăbat furmos, curtat de admiratoare, însă soția sa a reușit să trateze totul cu multă căldură și înțelepciune.

„Am trecut peste greutăţile vieţii iubindu-ne şi respectându-ne foarte mult. Meritul principal îl are ea, care mi-a fost alături şi m-a tolerat, dar n-a fost uşor. Eram un bărbat frumos şi foarte curtat de admiratoare. Se trezea cu ele acasă, le mai punea să bată covoarele... Erau nişte fătuci înamorate, care acceptau toată povestea doar să fie în preajma mea. Ea a înţeles fenomenul, le-a pus la treabă pe câteva, până când le-a convins că statul în preajma mea nu este nicio fericire şi nicio mulţumire, că e de muncit. A fost o fată înţeleaptă, care a gestionat lucrurile foarte bine, cu multă căldură”, a explicat Găitan.

Boala actorului, singurul moment de cumpănă din mariaj

Vladimir Găitan a povestit că boala de care suferea a fost singurul moment de cumpănă din mariajul alături de Tunde, moment în care au fost speriați, iar apoi i-au mai îndurerat greutățile vieții, precum moartea părinților.

„N-au existat cutremure, momente de cumpănă în căsnicia noastră, decât cele legate de-o boală care ne-a speriat, de dispariţiile părinţilor noştri, care ne-au îndurerat, dar între noi doi n-au existat niciodată disensiuni”, povestea el în urmă cu câțiva ani.