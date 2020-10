Apariție de zile mari la "Chefi la Cuțite"! În fața celor trei chefi s-a prezentat diva Sonia Ferrari, însă nu multă lume știe că este chiar nepotul celebrului manelist Nicolae Guță, cel care a ales cu câțiva ani în urmă să se supună unei operații de schimbare de sex și să devină femeie.

Botezat la naștere Marcel, el a investit peste 50.000 de euro în operaţii estetice, iar acum se laudă cu o pereche de silicoane imense în săni și fese, extensii blonde și mai multe intervenții faciale.

Cu ce preparat s-a prezentat Sonia Ferrari, nepotul lui Nicolae Guță, în fața juriului de la "Chefi la Cuțite"

Blonda i-a impresionat pe jurați cu o musaca de cartofi delicioasă, dar și cu povestea de viață impesionată.

A rămas fără cuvinte. Soţul i-a cerut DIVORȚUL după ce nevasta i-a trimis POZA ASTA pe Whatsapp! Semnul că-l ÎNȘELA era în faţa ochilor

Acesta a povestit că în urmă cu patru ani a decis că vrea să devină femeie, chiar dacă s-a temut de reacția familiei.

"Nu mi se pare important că sunt nepoata lui Nicolae Guţă. Da, sigur că mă ştiu bine cu familia lui, am şi cântat cu Nicolae, pe vremea când eram băiat. Nu ştiu dacă ştiţi sau dacă v-aţi dat seama, eu sunt transsexual. Mi-am dat seama încă din adolescenţă că am această latură feminină. Aceste instincte s-au dezvoltat rând pe rând, am început să mă pensez, să-mi fac unghiile, am făcut şi operaţie de schimbare de sex, în Thailanda. În afară de operaţia în sine, au mai fost şi alte intervenţii pentru a arăta aşa cum mă vedeţi acum, a mărturisit Sonia Ferrari în timpul show-ului de gătit.