Povestea traistei pe care Sofia Vicoveanca o poartă tot timpul. Ce ține în ea

Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică populară, a dezvăluit fanilor ce ține în renumita sa traistră, la fiecare apariție pe scenă.

Ce ține Sofia Vicoveanca în traistă

Fanii au aflat, în sfârșit, ce ține cântăreața de 78 de ani în traista care face parte din veșmintele de scenă.

„Țin apă, medicamente, agrafe și 10 lei…Eram la un spectacol într-un cămin cultural dintr-un sat din Botoşani. După ce am cântat, pe scenă a urcat un bătrânel care mi-a spus că am cântat la nunta fiicei sale şi mi-a dat o bancnotă de 10 lei ca să îmi iau o ciocolată. Am zis că dumnealui are mai mare nevoie de acei bani decât mine, dar nu a vrut să-i ia înapoi astfel că am jurat că nu voi cheltui acei 10 lei câte zile voi avea. Şi eu mă ţin de cuvânt”, a mărturisit Sofia Vicoveanca pentru Click.

Ce a făcut Sofia Vicoveanca în perioada carantinei

Pentru că nu a putut susține concerte în fața fanilor în perioada carantinei, Sofia Vicoveanca s-a odihnit, a scris poezii și chiar a înregistrat melodii noi, pregătind un nou album pe care abia așteaptă să-l prezinte fanilor.

„Am cântat într-un singur loc, la un cumătru, dar a fost puțină lume, s-a păstrat distanța. Duminică o să cânt, o să fiu pe scenă la Botoșani. Dar va fi la fel, puțină lume și la distanță. Mi-a lipsit foarte mult cântatul. E greu să nu te mai poți exprima artistic așa cum trebuie.

În pandemie am stat în casă, cuminte. Am scris, am înregistrat piese. Până acum am înregistrat patru melodii din 20 de melodii pentru un album nou. Va fi gata probabil de Sărbători. Nu mă grăbesc. Noi, artiștii, am fost cei mai oropsiți. Să nu cânți pentru public atâta vreme. E foarte greu. Consider că am pierdut un an. Oamenii s-au înrăit. Eu stau la bloc, dar am mai fost și la căsuța mea de la Vicov. La bloc nu pot cânta. A fost greu”, a mai mărturisit artista de muzică populară.

De asemenea, pentru că în sălile de spectacol nu poate fi aproape de fani, artista compensează din plin pe reţelele sociale. Sofia Vicoveanca își ține fanii la curent pe Facebook cu tot ce face, postând poze cu ghivecele de flori din fereastră, dar și înregistrări cu piesele ei de muzică populară.

Una dintre cele mai apreciate poză este cea în care apare purtând mănuși de protecție:

„Să dea Domnul să ne bucurăm de sănătate, să ne reluăm firul vieții fără teamă, să ne bucurăm unii de alții când ne întâlnim, să ne îmbrățişăm cu bucurie”, menționa artista pe Facebook.