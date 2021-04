Premiile BAFTA 2021. „Nomadland” a fost marele câștigător al galei. Prințul Philip, omagiat în cadrul ceremoniei. LISTA COMPLETĂ A CÂȘTIGĂTORILOR (VIDEO)

Au fost desemnați câștigătorii premiilor BAFTA 2021, cele mai prestigioase distincții ale Academiei britanice de film și televiziune. Cea de-a 74-a ediție a prestigiosului eveniment a avut loc în serile de sâmbătă și duminică. În contextul pandemiei de coronavirus, ceremonia a fost una virtuală, cu nominalizații prezenți în sistem de videoconferință, iar marele câștigător al ediției din acest an a fost filmul „Nomadland”.

Regizat de Chloe Zhao, filmul a obţinut patru premii. „Nomadland” a primit distincțiile pentru cel mai bun film, cea mai bună regie, cea mai bună actriță în rol principal și cea mai bună imagine, potrivit BBC. Având-o ca protagonistă pe actrița Frances McDormand, pelicula spune povestea unei comunități de nomazi moderni care străbat vestul Statelor Unite ale Americii în rulote.

Premiul pentru cel mai bun actor în ro principal i-a revenit lui Anthony Hopkins pentru rolul său din filmul „The Father”.

Cea mai bună actriță în rol secundat a fost desemnată Yuh-Jung Youn, pentru interpretarea din pelicula „Minari”, în timp de trofeul pentru cel mai bun actor în rol secundar i-a fost acordat lui Daniel Kaluuya pentru rolul activistului Fred Hampton, liderul grupului Black Panther, în „Judas and the Black Messiah”.

În cadrul ceremoniei i-a fost adus un omagiu prinţului Philip, fost președinte al Academiei britanice de film, care a murit pe 9 aprilie, la 99 de ani.

Nepotul prințului Philip, prințul William, actual președinte al BAFTA, și-a anulat participalrea la eveniment în urma decesului soțului Reginei Elisabeta a II-a.

Se REDESCHID cluburile pe litoral în minivacanţa de 1 Mai? Vestea dată de ministrul Lucian Bode

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.