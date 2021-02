Prima declarație a Simonei Hapciuc, după eliminarea de la Survivor România. Acuzațiile aduse de actriță

Simona Hapciuc a fost eliminată de la „Survivor România 2021” duminică, 21 februarie. Deși a adus, în ultima ediție a emisiunii, punctul decisiv pentru victoria echipei sale, aceasta a fost votată în număr foarte mic de fani. Acrița a declarat că este fericită că părăsește competiția cu capul sus.

Simona Hapciuc, prima declarație după eliminarea de la Survivor România

„Sunt foarte fericită pentru că părăsesc competiţia cu capul sus, am câştigat de două ori în ultimul meci, va fi un meci pe care copilul meu îl va vedea la televizor şi va vedea că mama lui a câştigat. Din punct de vedere sportiv, consider că nu ar fi trebuit să plec, dar colegii mei au făcut alte jocuri, însă voi fi fericită că voi merge la puiul meu”, a declarat Simona Hapciuc, la aflarea veștii că a fost eliminată.

Ulterior, după recuperarea telefonului, actrița le-a mulțumit fanilor pentru susținere.

„Sunt foarte împăcată cu eliminarea mea, va mulţumesc pentru toată susţinerea şi va promit că după ce mănânc şi dorm, va voi răspunde la fiecare în parte. A fost o zi grea şi vă rog să îmi permiteţi câteva ore de somn. Sunt copleşită de miile de mesaje de la voi, vreau să va asigur că sunt foarte bine şi va mulţumesc pentru încurajare”, a spus ea, scrie okmagazine.ro.

Drama Simonei Hapciuc de la Survivor România

Actrița a dezvăluit drama prin care a trecut atunci când a rămas însărcinată cu fiul ei, Dimitrie.

„Eu și Dimitrie am fost până la Survivor nedespărțiți. Nu a existat să fac ceva fără el. Dimitrie, pe lângă faptul că nu are tată, nu are niciun bunic. Ai mei m-au părăsit, tatăl meu a murit și familia lui taică-su nu a dat niciun semn de viață.

Când a aflat maică-sa că vom avea acest copil, ea a fost complet împotriva copilului. Noi două aveam o relație super bună și chiar credeam că mă iubește. Nu avea nimic împotriva mea, ea avea ceva împotriva copilului”, a afirmat ea.Ghicitoarea lui Albert Einstein, pe care doar oamenii de geniu o pot rezolva. Dacă ştii răspunsul, ai un IQ impresionant!

Totodată, aceasta a mai spus că fostul ei iubit i-a cerut să întrerupă sarcina.

„Când mă va întreba de tatăl lui, m-am hotărât să-i spun că tatăl lui îl iubește foarte mult. Că tatăl lui și l-a dorit foarte mult, că așa a fost la moment dat, dar că tatăl lui a avut de ales între a rămâne alături de Dimitrie sau a-l lăsa pe Dimitrie să fie fericit alături de mama lui. Și cum tati îl iubește atât de mult, a ales să plece ca Dimitrie să poată fi fericit cu mama lui.

El a spus îți mai dau o zi să te hotărăști eu sau copilul. Poți să te gândești în seara asta. Dacă alegi copilul, o să rămâi singură, iar dacă vrei să rămânem împreună, mergem și faci avort. Atunci i-am spus că nu am nevoie de o seară. Pentru mine nu există posibilitatea să fac avort. Poți să-ți faci bagajele și să pleci.

Tot ce simțeam în momentul de față era milă pentru ea și fiul ei, că au ajuns să aibă atâta răutate și dispreț față de o viață pe care Dumnezeu o trimitea pe Pământ. Pentru mine e important ca Dimi să nu trăiască sentimente de ură, să fie un copil echilibrat, are cunoaște doar sentimente de iubire și acceptare”, a povestit Simona.