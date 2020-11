Prima fotografie cu fetița Ginei Pistol și a lui Smiley. Prezentatoare a anunțat și cu cine seamănă micuța din burtică

Gina Pistol a postat prima fotografie cu fetița ei și a lui Smiley, făcută în timpul ultimei ecografii. Frumoasa perezentatoare a declarat că medicii au asigurat-o că bebelușul ei este perfect sănătos și se dezvoltă exact așa cum trebuie.

Chair dacă în această perioadă are un program foarte încărcat cu filmările pentru show-ul "Chefi la Cuțite", vedeta se bucură de minunea din viața ei și abia așteaptă să devină mămică.

Am ajuns acasă. Sunt epuizată. A fost o zi lungă. Bine, m-am trezit și la 6 dimineața, dar sunt foarte fericită. Am făcut morfologia trimestrului doi la clinica unde merg eu și totul este bine. Totul este în grafic. Mi-a fost drag s-o văd. Era foarte agitată, cred că o să-mi semene”, a declarat Gina Pistol într-un filmuleț postat pe Instagram.

Gina și Smiley vor deveni părinți în februarie

Gina Pistol a anunțat la sfârșitul lunii septembrie că însărcinată cu Smiley. Cei doi urmează să-și strângă fiica în brațe la jumătatea lunii februarie. Anunțul a fost făcut de vedeta TV pe pagina sa de Facebook.

„În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi şi pentru iubirea noastra! Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să raspandesc vestea pana cand nu i-am auzit inima cum bate şi am stiut ca totul este bine. În sfârşit, a venit momentul să aflati de la noi ce am facut in ultimii 3 ani si cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni ! Este mult râs, mult plâns de fericire, multa sustinere si multa emotie in viata noastra si in acest oracol video pe care il impartim cu voi, cu toata recunostinta pentru sustinerea si mesajele pe care le-am primit pana acum. Multumim!”, a scris frumoasa pe Gina.