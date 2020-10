Mircea Radu, copleșit de emoții la prima întâlnire cu Andreea Marin. Cum a ajuns prezentatorul pe micul ecran (VIDEO)

Mircea Radu a fost invitat în noua emisiune a Andreei Marin, unde au depănat amintiri și unde au povestit despre începuturile carierei lor. Prezentator a dezvăluit și cât de mult o plăcea pe Andreea Marina înainte să vina la TVR, dar și ce a simțit în momentele în care s-au întâlnit pentru prima oară.

„Eram deja în Televiziunea Română, la știri, într-un loc numit editare, unde erau suspendate trei televizoare. Tu erai o fată extraordinar de frumoasă, care trecea ecranul ca nimeni alta, la TVR Iași. Și noi, toți băieții, suspinam după tine: „Cine o fi fata asta, cum o întâlnim…'.

Într-o dimineață, vine cineva în redacție și ne spune: „Știți cine este în antecameră la domnul Șoloc, pe atunci directorul Departamentului emisiunilor informative)? „Nu, cine?'. „E fata de la TVR Iași…'

„Cine, Andreea?', am zis. „M-am ridicat, m-am dus la biroul respectiv și te-am văzut. Prima impresie a fost, atunci, ca și acum, că ești mai frumoasă în realitate decât la televizor. M-am întâlnit cu băieții și le-am spus: Tipa este absolut extrordinară!", a povestit Mircea Radu.

Mai târziu, cei doi au devenit colegi la „Telejurnalul TVR 1".

Mircea Radu a mărturisit că, în copilărie nici măcar nu îndrăznea să se gândească că va ajunge vedetă de televiziune.

"Eu sunt născut într-o familie din clasa de mijloc, care nu avea nici o legătură cu lumea asta. Tata lucra într-o fabrică, mama era funcționară. Nu mă gândeam că vreodată voi ajunge să lucrez în televiziune, nici măcar nu puneam problema de așa ceva. Totul a fost rodul unei întâmplări. Am ajuns să fac televiziune dând o probă pe care am luat-o în glumă. Audiția se ținea într-un studiou în care avea să se filmeze, peste ani, cel mai de succes program al TVR, „Surprize, surprize'. În hala imensă, se afla în centru o cameră și un operator. Mi-a venit rândul, m-am dus în fața camerei și am auzit o voce, de undeva de sus , pentru că regia e undeva sus, care a zis: „Uită-te-n camera și spune cum te cheamă'. Și atunci am spus: „Doamne, tu ești?'

S-au auzit chicoteli, mi-am spus numele și asta a fost tot. Am plecat acasă. După vreo două zile, am fost sunat de celebra actriță Ileana Popovici, care făcea, la vremea aceea, la TVR 2, o emisiune care se numea „Bună dimineața, România!'. Restul e istorie"