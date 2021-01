Prima poză cu mama Cleopatrei Stratan. Cum arată secretoasa soție a lui Pavel Stratan. FOTO

Cleopatra Stratan a publicat prima fotografie alături de mama sa, după ce a fost provocată de fanii de pe Instagram. Femeia este atât de discretă încât aproape că nimeni nu știe că este parte a familiei Stratan.

Fotografia publicată de cântăreața este veche, de când fetița avea doar câțiva anișori, însă în ea se poate observa atât apropierea dintre cele două cât și faptul că cele două seamănă ca două picături de apă.

„Este singura poză în care o pot arăta’, a scris Cleopatra Stratan, în dreptul imaginii.

De-a lungul timpului, în presa au mai apărut imagini cu Rodica Stratan, însă extrem de puține și fără să fie făcute publice cu acordul ei.

Cum se înțelege Cleopatra Stratan cu mama ei



Chiar dacă Pavel Stratan și copii săi, Cezar și Cleopatra sunt vedete atât în România cât și în Republica Moldova, Rodica Stratan, preferă să rămână în umbră. Chiar și așa, cântăreața a mărturisit că relația mamă-fiică este extrem de strânsă, ca și cea de familie.

„Relația mea cu mama este la fel de specială ca cea pe care o am cu tata, doar că eu nu vorbesc despre asta, pentru că asta a fost decizia ei. Să nu apară, să nu iasă, să nu vorbim despre și noi am acceptat. Ea oricum este peste tot cu noi, indiferent unde plecăm. Noi suntem o familie foarte închegată, foarte unită, mergem peste tot împreună, când putem și unde putem. Dar atunci când avem ocazia de a merge toți împreună, atunci o facem, pentru că ne simțim cel mai bine atunci când suntem toți”, a povestit artista într-un interviu unimedia.info.

Mama este cea mai bună prietenă a Cleopatrei Stratan

„Nu prea pot să vorbesc foarte mult despre ea, pentru că nu am acordul ei, dar în mare parte pentru mine, mama este cea mai bună prietenă. Întotdeauna am vorbit deschis cu ea, nu am avut nicio reținere, și cu tata la fel. Dezbatem orice discuție, probleme dacă sunt. Și părinții mei mă înțeleg foarte bine, asta poate pare un pic ciudat, dar întotdeauna s-au pus în mintea mea ca să mă înțeleagă, ca și cum am fi de o vârstă și cred că este un lucru foarte bun, în materie de educație", a mai spus Cleopatra, potrivit sursei citate.