Primele declarații ale Mirelei Vaida după ce a fost atacată în direct de o femeie dezbrăcată. Cine este cea care o amenința de ceva vreme pe vedetă (VIDEO)

Mirela Vaida a trecut printr-un moment șocant, vineri după-amiază, imediat după ce emisiunea "Acces Direct" a început.

Vedeta a fost atacată în direct de o femeie goală care a pătruns în platou și a aruncat cu o cărămidă înspre capul prezentatoarei.

Ea a reușit să se ferească exact la timp. Femeia a fost imediat prinsă de echipa de filmare, fiind acoperită cu o pătură și imobilizată până la venirea autorităților. La scurt timp, Mirela Viada a făcut și primele declarații de după atacul violent.

Mirela a dat si primele declarații imediat după incident, spunând că se află în stare de șoc și că primește de ceva vreme amenuințări de la o femeie pe nume Magdalena Șerban, despre care știți că este criminala de la metrou.

„Sunt în stare de șoc. Am fost atacată, fix când am intrat în paltou. Avem un pietroi foarte mare și foarte greu care trebuia să vină în capul meu. A intrat o femeie dezbrăcată complet, pe o ușă lăturalnică, țipa în continuu să îi dau banii. Primesc foarte multe amenințări de la o femeie pe nume Magdalena Șerban, despre care știți că este criminala de la metrou. Spune mereu că o să plătesc pentru ceea ce i-am făcut la emisiune. M-am speriat, nu am știut ce să fac”, a spus Mirela Viada, la scurt timp după incidentul șocant, potrivit spynews.ro.