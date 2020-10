Primul interviu cu George Burcea și Viviana Sposub împreună. Actorul s-a mutat în apartamentul brunetei (VIDEO)

Viviana Sposub și George Burcea au oferit primul interviu împreună. De când au confirmat că formează un cuplu, cei doi sunt si colegi de apartament. Cei doi îndrăgostiți, infectați cu COVID-19, locuiesc acum în apartamentul brunetei, de unde au și intrat în direct, în emisiunea Vorbește Lumea, printr-un apel video.

"Nici noi nu ne bucuram ca avem COVID-19, dar asta e realitatea. Suntem bine totuși, arătăm chiar foarte bine", a declarat Viviana Sposub.

Cum s-a infectat George Burcea cu COVID-19

Fostul soț al Andreei Bălan a dezvăluit și cum a descoperit că a contractat temuta viroză.

"Trebuia să încep un proiect de al meu și cum înainte trebuie să faci testul COVID, am descoperit din greșeală că sunt infectat. Duminică seara spre luni am avut o durere de cap destul de mare, însă am pus-o pe fondul oboselii. M-a ținut o zi durerea, n-am avut alte simptome, nu răceală. Imediat după ce am aflat rezultatul lui George, mi-a m făcut și eu testul și a ieșit pozitiv, pentru că noi am cam petrecut timpul împreună", a mărturisit actorul.

"Deocamdată suntem bine, nu avem simptome stăm izolați, ne-am anunțat familiile...Suntem acasă. Mi-e teamă că eu n-am stat în viața mea 2 săptămâni legate cu un bărbat și e posibil să o iau razna din alte motive", a explicat fosta prezentatoare tv .

George Burcea s-a mutat în apartamentul Vivianei Sposub

"Noi nu locuim împreună, am decis să stam pe periaoda carantinei împreună pentru că eu locuiesc într-un apartament cu nașul celui de-al doilea copil al meu și ca să nu-l infectez și pe el, am decis să vin la Viviana pentru 2 săptămâni", a menționat actorul.

Burcea a vorbit și despre cum s-a îndrăgostit de Viviana dar și de cum se bucură de fiecare zi

"Am mers la fermă să muncim, să mulgem vaca, capra și ne-am trezzit îndrăgostiți... Am o perioadă destul de bună, mulțumesc lui Dumnezeu. Mă bucur că, în ciuda acestrui COVID-19, suntem sănătoși și familia mea este sănătoasă. Sincer nu-mi place să-mi fac planuri. O luăm de pe o zi pe alta, mă bucur de ceea ce mi se întâmplă acum și încerc să trăiesc cât de mult pot prezentul", a declarat el