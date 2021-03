Prințul Harry s-a angajat. Cu ce se va ocupa de acum nepotul reginei Elisabeta a II-a

Prințul Harry a făcut un pas important în noua lui viață, în SUA. După ce anul trecut a rupt relația cu familia regală și s-a mutat în California, alături de soția lui, Meghan Markle și fiul lor, Archie, Prinţul Harry s-a angajat, în Silicon Valley.

Ducele de Sussex va avea o funcție de conducere la BetterUp, un start-up care folosește tehnologia pentru a analiza comportamentul angajaţilor.

Acolo unde sunt identificate probleme, oferă și consiliere pe probleme de sănătate mintală.

Directorului companiei din Silicon Valley spune că prințul va fi o sursă de inspiraţie şi se va implica în deciziile strategice.

Pe site-ul companiei, ducele de Sussex este prezentat ca „un susţinător al acţiunilor umanitare, al sănătăţii mintale şi un ecologist”.

Reprezentanţii companiei n-au vrut să spună care este salariul oferit.

Vestea vine după ce prințul a anunțat că tatăl său, Prințul Charles, i-a tăiat sprijinul financiar după plecarea din Marea Britanie. Totodată, Harry a povestit că a fost nevoit să apeleze la averea pe care mama sa, Prințesa Diana, i-a lăsat-o.

În vara acestui an, Meghan Markle și Prințul Harry vor întâmpina cel de-al patrulea membru al familiei, o fetiță.

Prince Harry has joined Silicon Valley startup BetterUp as its chief impact officer.



The company, which provides coaching and mental health services to clients, lists the Duke of Sussex as part of its leadership team. https://t.co/694UosvhEJ