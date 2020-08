Prințul Harry și Meghan Markle au adoptat un câine. Numele ales pentru el este unul vulgar

Prințul Harry și Meghan Markle au adoptat un labrador negru în vara lui 2018, la scurt timp după ce s-au căsătorit, însă, până acum, numele acestuia a fost un mister. În cele din urmă cei doi l-au dezvăluit, acesta fiind un cuvânt vulgar în România.

Care este numele ales de Harry și Meghan Markle pentru câinele lor

În cartea ”Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family” scrisă de către jurnaliștii regali Omid Scobie și Carolyn Durand, autorii dezvăluie că numele cățelușului este P**a.

Numele are un sens special pentru cei doi, scrie people.com. P**a este moneda oficială a Botswana, țara din Africa, unde Harry a dus-o pe Meghan la prima întâlnire. De asemenea, P**a înseamnă „ploaie” în Setswana și din moment ce ploaia este foarte rară în Botswana, este considerată valoroasă și o binecuvântare.

Călătoria surpriză în Botswana, făcută cu ocazia zilei de naștere a lui Meghan, a oferit noului cuplu o șansă să se cunoască cu adevărat unul pe altul în afara luminii reflectoarelor.

Cuplul s-a întors în Botswana în 2017 pentru a-l ajuta pe dr. Mike Chase de la Elefanti fără frontiere, apropiindu-se de animalele maiestuoase, ajutând în același timp efortul de conservare.