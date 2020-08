Prințul William nu este lăsat să publice pe Twitter. „Sunt ținut departe. Trebuie să mă lupt pentru asta”

Toată lumea spera ca Prințul William și Kate Middleton să fie cei care postează pe contul lor oficial de Twitter, @KensingtonPalace, însă celor doi nu li se permite să publice absolut nimic. Cu toate acestea, Prințul William a încălcat la un moment dat această regulă, atunci când a vrut neapărat să transmită un mesaj. Despre ce a scris fiul Prințului Charles? Ducele de Cambridge a ținut să felicite o echipă de fotbal, fiind el un iubitor al acestui sport.

Când a scris Prințul William pe Twitter

Contul oficial de Twitter al Palatului Kensington, @KensingtonPalace, nu este administrat de Prințul William și Kate Middleton, așa cum poate sperau fanii acestora. Ba mai mult, cei doi sunt ținuți la distanță de acest cont. Prințul William a vorbit despre acest subiect în cadrul emisiunii BBC That Peter Crouch Podcast. Tot aici a mărturisit și că a încălcat regula de câteva ori, potrivit Elle.

Ducele de Ca,bridge nu s-a putut abține să nu publice un mesaj pe Twitter în momentul în care Liverpool a jucat împotriva echipei Barcelonei.

„Când Liverpool a avut acel joc senzațional împotriva echipei Barcelonei am luat-o razna, am intrat pe contul de Twitter și pur și simplu am scris despre asta. A fost un joc incredibil. A fost unul dintre cele mai bune meciuri de fotbal pe care le-am văzut vreodată. Și mi-am pierdut complet controlul”, a povestit prințul William.

În acel moment, soțul lui Kate Middleton a scris un mesaj care, chiar dacă nu este nimic extraordinar, clar a ieșit în evidență față de celelalte tweet-uri.

„Felicitări, Liverpool – un rezultat incredibil, ce revenire! W”, a scris Ducele de Cambridge pe Twitter.

Prințul William este pasionat de fotbal

Prințul William este pasionat de fotbal și tocmai această pasiune îl face să uite de reguli și să simtă nevoia de a împărtăși entuziasmul lui cu fanii de pe Twitter. Mai ales când joacă echipa lui preferată, Aston Villa, Prințul William nu se poate controla.

„La fiecare meci al Villa din sezonul acesta pe care l-am câștigat (și nu au fost multe), am încercat să intru pe Twitter. Acum, sunt ținut departe. Trebuie să mă lupt pentru asta”, a povestit acesta.

La 38 de ani, Prințul William este tatăl a trei copii și soțul lui Kate, Ducesa de Cambridge. William seamănă izbitor de mult cu mama lui, Prințesa Diana, însă a moștenit și trăsături de la tatăl sau și mai ales de la bunica Regina.

Prințul William a fost cândva protagonistul unui scandal de indifelitate, iar mai înainte să o ceară în căsătorie pe Kate, fiul cel mare al Prințesei Diana și Ducesa au fost despărțiți pentru o perioadă, motivele separări fiind încă un mister.